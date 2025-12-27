 / Attualità

Attualità | 27 dicembre 2025, 13:42

Ventimiglia ricorda il carabiniere Antonio Fois: "Esempio di dedizione e coraggio"

Per il suo straordinario coraggio e la dedizione al dovere ricevette la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria

Ventimiglia ricorda Antonio Fois, il carabiniere morto in servizio alla stazione della città di confine il 26 dicembre del 1971.

Un ragazzo di 14 anni bussò alla porta terrorizzato visto che a casa sua era in corso una violenta lite tra il padre e un pregiudicato appena uscito dal carcere. Senza esitazione, Antonio Fois corse sul posto per riportare la calma ma fu colpito mortalmente con un’arma da fuoco. Con le ultime forze, Antonio espresse al comandante il rammarico per non aver potuto evitare la tragedia. Per il suo straordinario coraggio e la dedizione al dovere ricevette la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

"Antonio Fois, un carabiniere caduto a Ventimiglia" - dicono dal Comune - "Il suo sacrificio resterà un esempio di dedizione e coraggio".

 

Elisa Colli

