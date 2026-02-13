Vallecrosia: Lions Club Bordighera Otto Luoghi, grande successo del torneo di burraco per le località colpite dal ciclone Harry (Foto)

Anche quest’anno grande partecipazione per il Torneo di burraco (15° edizione del torneo del distretto Lions 108 Ia3) che si è svolto lo scorso sabato 7 febbraio presso la sala polivalente del centro sociale “Le Cinque Torri” di Vallecrosia.

Come per la scorsa edizione l’entusiasmo di Raffaella Fogliarini, di Maria Luisa Ballestra (socia del Lions Club Sanremo Matutia), la solidarietà, lo spirito di gruppo e il supporto del Club, con il suo presidente Axl Roberto Ferrandini, unito e determinato, ha nuovamente coinvolto l’amministrazione comunale e il centro sociale che hanno concesso i locali e hanno partecipato in prima persona al torneo; un particolare ringraziamento al Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e alla presidente dell’associazione “Le Cinque Torri” Maria Carla Aprosio.

Sono state ben 36 le coppie partecipanti, una di queste con un elemento di eccezione, il governatore del distretto Lions 108 Ia3, Mauro Imbrenda che ha voluto dare un contributo concreto allo scopo benefico e finalità del torneo, evidenziando ai partecipanti che quanto raccolto grazie a loro, al netto delle spese sostenute, verrà donato alla fondazione LCIF (Lions Club International Foundation, in sostanza il braccio operativo di tutti i Lions Club a livello internazionale), per contribuire ad un progetto specifico ovvero intervenire a sostegno delle comunità, soprattutto della Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite recentemente dal ciclone Harry.

Un ringraziamento particolare agli sponsor, Arte Orafa di Ventimiglia, Arredamenti Fogliarini, Libreria Ubik Pinocchio di Ventimiglia, Farmacia Goso di Vallecrosia, Pasticceria Dulcis in Fundo di Vallecrosia, Bar Baraonda di Camporosso Mare e Viadritta37 di Bordighera che hanno contribuito all’ottimo risultato offrendo i premi in palio.

Al termine è stato offerto un apprezzatissimo rinfresco preparato da Marco Manara.

Anche in questa occasione lo spirito con cui il Lions Club Bordighera Otto Luoghi realizza i suoi service ha fatto si che, all’obiettivo specifico del service si sia aggiunto il dono di un pomeriggio condiviso in armonia, spensieratezza e sano divertimento.