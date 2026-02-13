 / Eventi

Sanremo: domani il settimo concerto del Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica

Appuntamento alle ore 17.00 all’ex oratorio di Santa Brigida

Appuntamento domani pomeriggio, alle ore 17  all’ex oratorio di Santa Brigida, con il settimo concerto del Festival di Musica Barocca e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

A dirigere la Sinfonica sarà Biagio Micciulla, con la presenza speciale di Luca Marino all’oboe. Saranno eseguite musiche di Handel, Dall’Abac, Albinoni, Leclair e Sammartini.

Lo scorso concerto, diretto da Francesco D’Arcangelo, ha visto la partecipazione del controtenore Logan Lopez Gonzalez. Anche il sesto appuntamento ha registrato, come i precedenti, il tutto esaurito in sala. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla cultura Enza Dedali, che ha sottolineato la qualità del programma proposto, testimoniata dal costante apprezzamento dimostrato dal pubblico.

Biglietti a prezzo unico, 5 euro, acquistabili tramite il sito www.sinfonicasanremo.it. Solo in caso di posti liberi sarà possibile acquistare gli ultimi ticket anche sul posto, direttamente in biglietteria allestita presso l'ex oratorio di Santa Brigida, a partire da un'ora prima del concerto (si consiglia di verificare l'eventuale disponibilità inviando un messaggio whatsapp al numero 347 574 2190).

