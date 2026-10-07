Cinema a Sanremo, il programma dall’8 al 14 ottobre

Dal 8 al 14 ottobre, le sale cinematografiche di Sanremo propongono una nuova settimana di proiezioni con un programma che comprende prime visioni, film d’autore e diverse proposte per il pubblico.

All’Ariston è in programma “L’Estranea”, con spettacoli alle 17.00, 19.15 e 21.30 dall’8 al 14 ottobre. Le proiezioni saranno sospese il 9 e il 12 ottobre.

Al Ritz sarà proposto “Heart of the Beast” alle 17.00 e alle 19.00 dall’8 al 14 ottobre. Solo il 9 e il 12 ottobre sono previste anche le proiezioni delle 19.00 e delle 21.00. Nella stessa sala, “Queen Budapest” sarà proiettato alle 21.00 dall’8 all’11 ottobre, mentre “Il dottor Stranamore” sarà in programma alle 17.00 il 12, 13 e 14 ottobre.

Al Roof 1, “Verity” sarà proiettato alle 16.30 dall’8 al 14 ottobre, mentre “Mammina” sarà in programma alle 19.15 e alle 21.15 per tutta la settimana.

Il Roof 2 propone “L’albero di molto lontano” alle 17.00 e alle 19.15 dall’8 al 14 ottobre, con una proiezione aggiuntiva alle 17.00 il 9 e il 12 ottobre. “Digger” sarà invece proiettato alle 21.30 dall’8 al 14 ottobre, con proiezione sospesa il 9 e il 10 ottobre. Nelle stesse due giornate, “L’Estranea” sarà disponibile alle 19.15 e alle 21.30.

Al Roof 3, “Rider” è in programma alle 16.45 dall’8 al 14 ottobre, mentre “Sotto a chi tocca” sarà proiettato alle 18.30 e alle 21.30 per tutta la settimana.

Il Roof 4 propone “Balcanica” alle 17.15, 19.00 e 21.00 dall’8 al 14 ottobre.

Al Cinema Centrale sarà proiettato “The Social: Il prezzo della verità”, con spettacoli alle 16.30, 19.00 e 21.30 dall’8 al 14 ottobre.

Infine, al Cinema Tabarin, “Quasi vera” sarà in programma alle 21.00 dall’8 al 14 ottobre, mentre “Odissea” sarà proiettato alle 17.00 per tutta la settimana.

Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto intero è di 9 euro e quello ridotto di 7 euro in tutte le sale. Per il Cinema Revolution, previsto al Roof 4, il prezzo è di 3,50 euro. All’Ariston il biglietto intero costa 10 euro, mentre il ridotto è di 8 euro. Il martedì è previsto il prezzo speciale di 6 euro in tutte le sale e di 7 euro per la sala Ariston.

Per informazioni e per consultare la programmazione completa è possibile fare riferimento al sito ufficiale dell’Ariston Sanremo.