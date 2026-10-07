"Una storia a colori", la Spes festeggia 30 anni: concerto di Mercenari Rock Band a Ventimiglia (Foto e video)

"Una storia a colori". La Spes di Ventimiglia festeggia 30 anni con una serie di iniziative. Domenica 11 ottobre alle 17 al teatro comunale verrà proposto il concerto "Millennials Nostalgia" a cura della Mercenari Rock Band.

Un evento che ha il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Per me è un piacere e un onore essere presente in questa ricorrenza, anni di lavoro e di fatiche. Per Ventimiglia avere la sede principale della Spes è veramente un onore" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro -"Inizialmente sono stati spesi tanti soldi anche a rischio ma poi vi è stata, negli anni, un'incredibile risposta da parte della comunità, della città, della Provincia e della Regione. La Spes è un'associazione che dà un'immagine che ci invidiano dappertutto. Come amministrazione vi siamo stati, e vi saremo sempre, vicini. Siete un esempio positivo di cosa si può fare e valorizzare in città. Alla base c'è il volontariato: nell'organizzare i pasti, gli sbandieratori e gli eventi. Sono così convinto di quello che dico che ho portato qui addirittura il Ministro per la disabilità. La Spes è un esempio positivo che secondo me può essere un modello replicato in tutta Italia. Come Ats ci stiamo organizzando per avere una struttura che possa darvi risposte e, nel frattempo, stiamo cercando di intercettare finanziamenti. Noi abbiamo la tranquillità di avere sempre pronta la Spes a recepire ogni tipo di iniziativa o progetto. E' una realtà che fa del bene a chi ne ha bisogno. In Comune abbiamo appena concluso la procedura per l'assunzione di due persone con disabilità. Porto i saluti dell'Amministrazione ma in particolare dell'assessore Raco che non è potuta venire".

Un pomeriggio speciale all’insegna della musica, dei ricordi e della solidarietà. "L’iniziativa, inserita nelle celebrazioni per i 30 anni di SPES (1996–2026), sarà un’occasione per ripercorrere insieme una storia fatta di persone, impegno, inclusione e tanti colori. Nel corso dell’evento, a ingresso libero e gratuito, sarà inoltre promossa una raccolta fondi ad offerta libera, destinata al finanziamento dei progetti SPES. Il centro dello spettacolo sarà la musica, scelta come momento integrante. Mercenari Rock Band proporrà uno spettacolo dedicato agli anni '90 e 2000. Sarà presente anche il gruppo degli sbandieratori e musici del libero comune marinaro di Ventimiglia, che collabora con Spes attraverso un gruppo che è nato nella nostra associazione per insegnare questa antica tradizione ai nostri ragazzi, per indicare appartenenza alle nostre tradizioni mentre la compagnia teatrale SpacciAttori di Sogni darà un contributo di teatro: un reading nella pausa tra i due tempi dello spettacolo musicale" - fa sapere Matteo Lupi, presidente della Spes Aps - "C'è tanto da raccontare. L'evento è un momento importante e di ringraziamento verso tutte quelle persone che hanno reso un servizio alla città con la Spes. Saremmo davvero felici di poter condividere questo importante traguardo con tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno accompagnato e sostenuto il nostro cammino. Volevo ricordare quattro persone che hanno contraddistinto questa storia: Luciano Codarri, che è riuscito a realizzare questo progetto grazie alla collaborazione degli enti locali; Gino Squizzato, che è stato anche vicesindaco e da genitore decise di ristrutturare la scuola di Varase; Antonio Romano, un genitore che è stato il primo presidente di questa associazione; e Isabella Berrino, che ha servito da donna delle istituzioni. Era presidente della delegazione del FAI. Il ruolo di regia delle istituzioni locali per quanto riguarda il sociale è il luogo dove si discutono e condividono le scelte per il futuro delle persone con disabilità e lei era una 'prima donna' nelle decisioni che si prendevano a Genova. Queste quattro persone si abbinano perfettamente ad altre tre persone che andremo a premiare: il dottor Giuseppe Trucchi, la dottoressa Anna Maria Ricelli e Marcella Guiglia. L'intento del direttivo era proprio quello di individuare come premiati tre persone che hanno preso per mano le prime famiglie e sono diventate dei punti di riferimento per le persone con disabilità in cui hanno trovato la certezza di ritrovare dignità, rivendicare i propri diritti e saperli acquisirli. Il premio che andrà a loro sarà un premio che va, in realtà, a tutta la comunità. Il comune di Ventimiglia ha investito delle risorse anche sul comune di Perinaldo per sviluppare un progetto sociale. La Spes ha voluto schierare insieme le famiglie per dare voce alle persone più fragili. Abbiamo, perciò, invitato anche tutte le associazioni con cui collaboriamo, che sono tantissime visto che questo è il comprensorio più ricco di solidarietà di tutta la Liguria. Si riconosce concretamente la serietà con cui vengono spesi i soldi che vengono destinati. Abbiamo voluto che i nostri trent’anni fossero prima di tutto una festa da condividere. SPES è nata dalle famiglie, ma è cresciuta grazie a una comunità intera: alle persone che hanno creduto in noi, agli operatori e ai volontari, alle istituzioni e alle amministrazioni con cui abbiamo collaborato e a tutti i cittadini che, in modi diversi, ci hanno accompagnato. Per questo vogliamo che domenica il teatro sia una grande casa aperta a tutti. Festeggiare trent’anni significa ricordare il cammino percorso ma soprattutto guardare avanti e continuare a costruire insieme. Vi aspettiamo per festeggiare insieme 'Una storia a colori'. Le prossime iniziative saranno poi il 29 novembre al Palazzo del Parco di Bordighera dove presenteremo la commedia Benvenuta Memole scritta da Maura Polito e poi faremo incontri con le scuole".

Trent’anni di persone, famiglie, volontari, operatori, progetti e relazioni con il territorio. SPES APS celebra nel 2026 i suoi primi trent’anni di attività e sceglie di condividere questo importante anniversario con tutta la comunità attraverso “Una storia a colori”, un percorso di iniziative che racconta ciò che l’associazione è stata, ciò che è oggi e ciò che vuole continuare a costruire per il futuro. "Abbiamo scelto queste tre persone perché sono state fantastiche. Sono quelle che sono andate fisicamente nelle case, hanno aiutato i ragazzi e preso per mano le prime famiglie, accompagnandole fuori di casa, in questo percorso, nei primi 24 anni di storia della Spes" - dichiara Carmen Ferraro, direttore SPES APS - "Situazioni familiari spesso molto difficili, per le quali occorre aiuto a trovare dignità, recuperare sicurezze, rivendicare i diritti. La loro forza è stata quella di schierare insieme le famiglie per dare forza alle voci fragili, alle solitudini. C'è poi tutto un tessuto privato che fa donazioni per aiutare questa realtà".

Nata nel 1996 dall’iniziativa di un gruppo di famiglie, SPES ha costruito nel corso degli anni una presenza sempre più radicata nell’estremo Ponente ligure, sviluppando servizi e strutture rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Oggi gestisce, tra le altre attività, centri diurni, strutture residenziali e progetti dedicati all’autonomia, all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo. Una storia cresciuta attraverso la collaborazione tra famiglie, operatori, volontari, istituzioni e territorio, nella convinzione che l’inclusione non possa essere affidata a singoli soggetti ma debba diventare patrimonio dell’intera comunità. Protagonista dell'evento in programma domenica pomeriggio sarà la Mercenari Rock Band con il concerto “Millennials Nostalgia”, uno spettacolo che attraverso la musica accompagnerà il pubblico in un viaggio nei ricordi e nelle atmosfere di una generazione. "Siamo felici di poter condividere questo spettacolo con la Spes e la comunità" - svela Davide Brezzo, frontman della Mercenari Rock Band - "Proporremo brani degli anni '90 e 2000. Sono musiche che hanno fatto da colonna sonora negli anni in cui è nata la Spes. E' uno spettacolo nuovo che avevamo portato quest'estate a Ventimiglia".

E' previsto anche un reading teatrale: l'Amore diverso. "Parliamo dell'amore visto e vissuto dalle persone con disabilità" - svela l'attrice, regista e presidente della compagnia teatrale SpacciAttori di Sogni Maura Polito - "Si tratta di un estratto di un'opera più grossa. Porteremo poesie scritte da poetesse e poeti disabili".