Bocce e solidarietà, il Lions Club Sanremo Matutia organizza il primo torneo benefico a Ospedaletti

Sport, socialità e solidarietà si incontrano a Ospedaletti grazie al Lions Club Sanremo Matutia, che ha organizzato il suo primo torneo di bocce a scopo benefico. L'appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre, a partire dalle 15, negli spazi della Bocciofila C. Lanteri, in via Cavalieri di Malta. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di coinvolgere gli appassionati del gioco delle bocce e, allo stesso tempo, sostenere le numerose attività solidali portate avanti dal club sul territorio. Una manifestazione pensata dunque non soltanto per chi pratica abitualmente questa disciplina, ma per tutti coloro che vogliono trascorrere un pomeriggio in compagnia dando anche un contributo concreto alla solidarietà.

Il torneo è stato organizzato con uno spirito particolarmente inclusivo: non sarà infatti necessario essere esperti giocatori per partecipare. L'invito del Lions Club Sanremo Matutia è rivolto a tutti gli appassionati e a quanti desiderano avvicinarsi al mondo delle bocce in un contesto informale e all'insegna del divertimento. Ad accompagnare la competizione ci saranno inoltre ricchi premi, che renderanno ancora più coinvolgente il pomeriggio ospedalettese. L'iniziativa vuole così coniugare l'aspetto sportivo con quello conviviale, creando un'occasione di incontro aperta a partecipanti di diversa esperienza, con la consapevolezza che il risultato più importante sarà quello ottenuto sul fronte della solidarietà.

La partecipazione al torneo contribuirà infatti a sostenere le attività benefiche del Lions Club Sanremo Matutia, da sempre impegnato in iniziative a favore della comunità. La giornata di domenica 18 ottobre rappresenterà quindi anche un'occasione per conoscere più da vicino l'attività del sodalizio e il suo impegno nel campo della solidarietà. Per gli organizzatori sarà un momento da vivere insieme, tra una partita e l'altra, con il piacere di condividere una passione e, nello stesso tempo, contribuire a una finalità benefica. Un appuntamento che punta quindi a coinvolgere un pubblico ampio, mettendo al centro la voglia di stare insieme e fare del bene attraverso lo sport.

Per partecipare è possibile effettuare l'iscrizione contattando i numeri 339 4134055 e 333 6043355. Gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare la propria partecipazione e a unirsi a una giornata che vuole essere soprattutto un momento di festa e condivisione. L'appuntamento è dunque per domenica 18 ottobre alle 15 alla Bocciofila C. Lanteri di via Cavalieri di Malta a Ospedaletti, con le bocce protagoniste di un pomeriggio nel quale competizione e divertimento andranno di pari passo con la solidarietà.