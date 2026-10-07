Auto storiche protagoniste della Riviera, successo per il secondo raduno Lions: oltre 50 vetture sulle strade del Sanremo (Foto)

È stato un successo il secondo Raduno d'Auto Storiche di Ventimiglia, organizzato dal Lions Club Ventimiglia e andato in scena domenica 4 ottobre 2026. Oltre 50 vetture d'epoca hanno attraversato le strade della Riviera in una giornata capace di unire la passione per i motori alla scoperta del territorio e, soprattutto, alla solidarietà. L'iniziativa ha infatti permesso di destinare un contributo di circa 2.500 euro alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova, realtà impegnata in un'attività di grande valore umano e sociale, con l'obiettivo di aiutare a restituire la vista a chi l'ha perduta.

L'appuntamento ha richiamato equipaggi e appassionati provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, trasformando la manifestazione in un vero viaggio attraverso il Ponente. Il filo conduttore è stato quello delle vetture storiche e del fascino delle strade che hanno fatto la storia del Rallye di Sanremo, ma il raduno ha voluto essere anche un'occasione per valorizzare le realtà turistiche e imprenditoriali del territorio. Un modo per mettere insieme sport, turismo, amicizia e impegno sociale, nel pieno spirito dell'attività lionistica.

La giornata è iniziata alle 8 a Cala del Forte, a Ventimiglia, dove gli equipaggi sono stati accolti dallo staff del porto e dai soci del Lions Club per le registrazioni. Prima della partenza non è mancato il momento conviviale con la colazione alla Caffetteria Olivia, quindi le auto hanno acceso i motori per affrontare il percorso previsto. La carovana ha seguito anche la spettacolare prova Soldano-Perinaldo, sulle strade del "Sanremo", raggiungendo poi il bivio di San Romolo e proseguendo verso Sanremo. Un itinerario scelto per permettere ai partecipanti di vivere non soltanto la propria passione, ma anche alcuni degli scorci più suggestivi dell'entroterra e della costa.

La carovana ha proseguito verso Bordighera, raggiungendo il Grand Hotel del Mare, altra prestigiosa realtà del territorio scelta per ospitare il pranzo degli equipaggi. Anche qui i partecipanti hanno trovato un'accoglienza particolarmente apprezzata, in una cornice che ha contribuito a rendere ancora più piacevole la parte conclusiva della giornata. La struttura ha rappresentato il luogo ideale per riunire gli equipaggi dopo il percorso sulle strade del Ponente e per trasformare la passione per le vetture storiche in un momento di incontro e condivisione.

Il pranzo ha preceduto le premiazioni, l'estrazione dei premi e i saluti finali, chiudendo una giornata nella quale il piacere di stare insieme si è intrecciato con la valorizzazione delle eccellenze locali. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direzione e allo staff del Grand Hotel del Mare per l'attenzione e la disponibilità riservate agli organizzatori e ai partecipanti. Anche questa tappa ha confermato quanto la collaborazione con le realtà del territorio possa contribuire a trasformare un evento automobilistico in una vera esperienza dedicata alla Riviera.

Particolarmente significativi sono stati i saluti istituzionali portati alla manifestazione dalla presidente della Fondazione Banca Occhi Lions Melvin Jones, Gaia Mainieri, dalla PDG del Distretto 108IA3 e membro del Consiglio della Fondazione Senia Seno, dal presidente del Lions Club Ventimiglia Danilo Parodi e dal presidente di Zona Costantino Dinielli. La loro presenza ha sottolineato il significato solidale dell'iniziativa e il legame tra il raduno e l'attività della Fondazione, alla quale è stato destinato il contributo raccolto durante la manifestazione.

Il successo del raduno è stato possibile anche grazie alla collaborazione tra associazioni, imprese, sponsor e realtà del territorio. Gli organizzatori hanno quindi voluto rivolgere un ringraziamento ad ADM Supercar, specializzata nel noleggio di supercar di lusso e nella vendita di auto sportive, all'Agenzia Immobiliare Impero, attiva nella Riviera Ligure e in Costa Azzurra, e a Ma.Fra, azienda specializzata nella vendita di prodotti professionali per la cura e la pulizia dell'auto.

Tra gli sponsor anche F.lli Beccaria, realtà storica specializzata nell'import-export di prodotti alimentari italiani, M'ama Car Sanremo, officina laboratorio dedicata alla pulizia profonda e al restauro estetico dei veicoli, Marco Sferrazza Impresa Edile, attiva nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici, e Vaquer Profumatori e Cosmetica, marchio artigianale specializzato nella produzione di profumatori per ambienti e prodotti cosmetici.

Un contributo è arrivato inoltre da Fratelli Carli, azienda storica conosciuta in tutta Italia per l'olio e le specialità alimentari liguri, e da Maixei, azienda vinicola di Dolceacqua. Quest'ultima ha messo in palio una magnum del Pini, cru di Dolceacqua vinificato dall'enologo ventimigliese Fabio Corradi, destinata all'equipaggio che aveva percorso il maggior numero di chilometri per raggiungere la manifestazione. Un riconoscimento simbolico che ha aggiunto un ulteriore elemento di valorizzazione delle produzioni del territorio.

Il secondo Raduno d'Auto Storiche di Ventimiglia ha così confermato il valore di una collaborazione concreta tra associazionismo, mondo imprenditoriale e territorio. Le splendide vetture hanno portato colore e fascino sulle strade del Ponente, ma dietro il rombo dei motori c'era soprattutto un obiettivo più importante: sostenere un progetto capace di tradurre la partecipazione in un aiuto concreto per gli altri.

Il risultato è quindi particolarmente significativo per il Lions Club Ventimiglia, che ha voluto interpretare ancora una volta il motto We Serve attraverso un'iniziativa concreta. La solidarietà è diventata parte integrante di una giornata dedicata alle auto storiche, dimostrando come la passione possa essere anche uno strumento per coinvolgere persone, imprese e associazioni in un progetto comune. Il contributo alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones rappresenta il risultato più importante di questa seconda edizione.

Infine, un ringraziamento è stato rivolto a tutti gli equipaggi che hanno scelto di partecipare, portando sulle strade della Riviera le loro splendide vetture e contribuendo al successo della manifestazione. L'appuntamento ha lasciato il ricordo di una giornata fatta di motori, amicizia, ospitalità e solidarietà, con la consapevolezza di aver contribuito anche a promuovere le bellezze del Ponente ligure.

E, come hanno ricordato gli organizzatori con un sorriso, "non c'è due senza tre". Dopo il successo della seconda edizione, l'auspicio è quindi quello di ritrovarsi il prossimo anno ancora una volta sulle strade della Riviera, con nuove auto storiche, nuovi equipaggi e, soprattutto, un nuovo importante obiettivo di solidarietà.