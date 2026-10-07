Fine settimana dedicato alla Vespa, Camporosso ospita la Coppa delle Regioni 2026 (Foto)

Camporosso ospita la Coppa delle Regioni 2026. L'appuntamento è previsto il 24 e il 25 ottobre presso il parcheggio del Palatenda Bigauda.

Una manifestazione turistico/sportiva proposta dalla Vespa Club Riviera dei Fiori con il patrocinio del Comune che prevede, sabato dalle 11, l'accoglienza dei partecipanti e accompagnatori, la distribuzione dei pacchi gara presso il Palabigauda mentre alle 14 un brefing. Alle 14:30 vi sarà la partenza del primo partecipante per prove di abilità, a seguire percorso ad anello di 70 km.

Domenica, invece, dalle 7:30 è previsto il ritrovo di partecipanti e accompagnatori presso Palabigauda, alle 8 è in programma un brefing mentre alle 8:30 vi sarà la partenza del primo partecipante per prove di abilità, a seguire percorso ad anello di 50 km. Alle 12:30 si terranno, invece, le premiazioni e il pranzo.