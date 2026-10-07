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Eventi | 07 ottobre 2026, 18:32

Fine settimana dedicato alla Vespa, Camporosso ospita la Coppa delle Regioni 2026 (Foto)

Una manifestazione turistico/sportiva proposta dalla Vespa Club Riviera dei Fiori con il patrocinio del Comune

Fine settimana dedicato alla Vespa, Camporosso ospita la Coppa delle Regioni 2026 (Foto)

Camporosso ospita la Coppa delle Regioni 2026. L'appuntamento è previsto il 24 e il 25 ottobre presso il parcheggio del Palatenda Bigauda.

Una manifestazione turistico/sportiva proposta dalla Vespa Club Riviera dei Fiori con il patrocinio del Comune che prevede, sabato dalle 11, l'accoglienza dei partecipanti e accompagnatori, la distribuzione dei pacchi gara presso il Palabigauda mentre alle 14 un brefing. Alle 14:30 vi sarà la partenza del primo partecipante per prove di abilità, a seguire percorso ad anello di 70 km.

Domenica, invece, dalle 7:30 è previsto il ritrovo di partecipanti e accompagnatori presso Palabigauda, alle 8 è in programma un brefing mentre alle 8:30 vi sarà la partenza del primo partecipante per prove di abilità, a seguire percorso ad anello di 50 km. Alle 12:30 si terranno, invece, le premiazioni e il pranzo.

Elisa Colli

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