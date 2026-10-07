Ventimiglia: Biblioteca Aprosiana, via libera dell'amministrazione a eventi e collaborazioni fino a maggio

La Civica Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia si prepara ad accogliere un nuovo calendario di appuntamenti culturali e artistici. La Giunta comunale ha dato seguito al percorso avviato nei mesi scorsi per la programmazione degli eventi nella sala E. Salgari, nella sede di piazza Bassi 1, per il periodo compreso tra settembre 2026 e maggio 2027. I provvedimenti riguardano la partecipazione della Pro Loco Intemelia e dell'Ente Agosto Medievale all'avviso pubblico predisposto dall'Amministrazione e, separatamente, un'iniziativa dedicata a Dante Alighieri e San Francesco d'Assisi. Per gli eventi inseriti nel calendario sono previsti patrocinio comunale, utilizzo del logo della Città di Ventimiglia e concessione gratuita della sala e delle attrezzature.

Il percorso era stato avviato con la deliberazione di Giunta n. 117 del 23 giugno 2026, con la quale erano stati approvati gli indirizzi per predisporre un avviso pubblico rivolto alle associazioni culturali e artistiche operanti sul territorio e iscritte al relativo albo comunale. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 596 del 30 giugno, l'Ufficio Biblioteca aveva approvato la bozza dell'avviso per la formazione del calendario unico degli eventi. La Pro Loco Intemelia, presieduta da Sergio Scibilia, aveva presentato la propria manifestazione di interesse con nota protocollata il 9 luglio, mentre l'Ente Agosto Medievale, presieduto da Piero Fusco, ha fatto pervenire la propria domanda il 3 agosto. Entrambe le richieste sono state presentate nei termini previsti dall'avviso e sono state quindi prese in considerazione dall'Amministrazione comunale.

La Giunta ha formalizzato la presa d'atto della domanda presentata dalla Pro Loco Intemelia, disponendo l'inserimento delle iniziative dell'associazione nel calendario unico degli eventi culturali e artistici della Biblioteca Aprosiana. Un provvedimento analogo è arrivato una settimana dopo, con la delibera n. 162 del 17 settembre, per l'Ente Agosto Medievale. In entrambi i casi, il coordinamento operativo e l'aggiornamento del calendario sono stati demandati all'Ufficio Biblioteca. Le associazioni dovranno inoltre rispettare il vigente Regolamento della Biblioteca Aprosiana e le disposizioni organizzative dell'ufficio. Per le iniziative comprese nel calendario è prevista la deroga al canone ordinario di 60 euro per evento, considerata dall'Amministrazione tra i benefit riconosciuti in ragione dell'interesse pubblico delle manifestazioni.

Tra i benefici concessi figurano anche il patrocinio del Comune e l'utilizzo del logo "Città di Ventimiglia". L'Amministrazione ha stabilito che il marchio dovrà comparire sul materiale promozionale prodotto per gli eventi, nel rispetto del manuale d'uso e previa validazione grafica dell'ufficio competente. La scelta si inserisce nell'indirizzo più generale indicato dalla Giunta di sostenere iniziative rivolte alla cittadinanza e dotate di un valore culturale, sociale, educativo, turistico o economico. Nelle due deliberazioni relative al calendario, il Comune richiama anche lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera h), che individua tra le funzioni comunali la promozione della diffusione della cultura nelle sue diverse articolazioni e forme. I provvedimenti sono stati approvati con voti unanimi favorevoli e dichiarati immediatamente eseguibili.

Accanto alla programmazione collegata all'avviso pubblico, la Giunta ha approvato anche un appuntamento specifico dedicato alla letteratura e alla cultura. Si tratta della Lectura Dantis del Canto XI del Paradiso, inserita nel progetto "San Francesco d'Assisi raccontato da Dante", in programma sabato 3 ottobre 2026 alle 16.00 nella sala E. Salgari. L'iniziativa, presentata dal professor Pierfrancesco Musacchio con una nota protocollata il 7 settembre, è collegata alle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto prevede un percorso multidisciplinare sul canto dantesco attraverso l'esegesi letteraria e la narrazione scenica. Il professor Musacchio curerà la parte dedicata all'analisi del canto, mentre l'attrice Agata Nerelli ne declamerà integralmente i versi.

L'Amministrazione ha anche espresso parere favorevole allo svolgimento dell'iniziativa e ha concesso anche in questo caso patrocinio comunale, utilizzo del logo e uso gratuito della sala E. Salgari e delle attrezzature comunali. Nel provvedimento viene richiamato il Regolamento della Civica Biblioteca Aprosiana, approvato nel 2024, e in particolare la disciplina relativa alla concessione della sala a soggetti terzi per eventi culturali rivolti alla cittadinanza, come reading, conferenze e presentazioni di libri. La Giunta ha riconosciuto alla proposta un interesse culturale e sociale, qualificandola quindi come iniziativa di pubblico interesse. L'Ufficio Biblioteca è stato incaricato di curare gli atti necessari al perfezionamento dell'evento.

Nel complesso, dal comune viene delinata quindi una programmazione culturale che punta sulla Biblioteca Aprosiana come spazio aperto alle associazioni e alle iniziative rivolte alla cittadinanza. Da una parte c'è il calendario unico che raccoglie le proposte di realtà culturali cittadine come Pro Loco Intemelia ed Ente Agosto Medievale; dall'altra vengono sostenuti singoli progetti ritenuti di particolare interesse, come l'appuntamento dedicato a Dante e San Francesco.