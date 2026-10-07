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Eventi | 07 ottobre 2026, 10:57

Sanremo, I "Martedì Letterari" del Casinò ospitano Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi con il volume "L’Urss di Italo Calvino"

Nuovo appuntamento della rassegna "Casinò Culturae Festival" giovedì 8 ottobre nell'opera firmata dagli studiosi ed edita da Sandro Teti. Previsto un contributo video del professor Luciano Canfora

Proseguono gli appuntamenti della stagione culturale a Sanremo. Domani, giovedì 8 ottobre alle ore 16:30, il Teatro dell'Ospitabilità del Casinò Municipale ospiterà un nuovo incontro inserito nel ciclo "Casinò Culturae Festival" all'interno dei tradizionali "Martedì Letterari". Protagonisti della giornata saranno Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi, che presenteranno il volume d'approfondimento "L'Urss di Italo Calvino", pubblicato da Sandro Teti Editore.

La presentazione vedrà la proiezione di un contributo video d'apertura firmato dal filologo e storico Luciano Canfora. L'ingresso in sala per assistere all'evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il saggio ricostruisce il viaggio compiuto da Italo Calvino tra ottobre e novembre del 1951 nell'Unione Sovietica della ricostruzione post-bellica. Da quell'esplorazione sul campo nacquero 21 articoli di corrispondenza pubblicati sulle pagine del quotidiano l'Unità tra febbraio e marzo del 1952, poi raccolti nel "Taccuino di viaggio nell’Unione Sovietica". Il reportage – originariamente escluso dalla silloge dei Meridiani Mondadori – permise a Calvino di conquistare nel 1952 il Premio Saint-Vincent per il giornalismo. L'opera curata da Curletto e Lupi analizza il contesto storico, politico e letterario in cui si articolò l'esperienza dello scrittore ligure.

Profilo degli autori e prossimi appuntamenti in calendario

Gli autori vantano un articolato percorso saggistico e accademico. Mario Alessandro Curletto (classe 1960) è traduttore e docente di Letteratura e Cultura russa presso l'Università degli Studi di Genova, con all'attivo diverse pubblicazioni sulla storia sociale e sportiva dell'Unione Sovietica. Romano Lupi (1974), laureato in Filosofia, Storia e DAMS, è giornalista pubblicista e direttore di "The Mellophonium" (organo del Centro studi musicali "Stan Kenton" di Sanremo), oltre ad autore di monografie storiche e calcistiche.

La rassegna dei Martedì Letterari proseguirà il suo calendario venerdì 16 ottobre alle ore 16:30 con la presentazione del libro "Alfabit. L'italiano digitale dagli sms all'Ia" (Il Mulino), scritto dal linguista Giuseppe Antonelli, in un incontro che vedrà la partecipazione della professoressa Stefania Sandra.

Redazione

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