Ventimiglia: scomparsa di Rocco Trimarchi, due o tre gli indagati per l'incidente di lunedì scorso a Villatella

Continuano le indagini sul tragico incidente che ha causato la morte del 58enne Rocco Trimarchi, operaio del comune di Ventimiglia. La Procura di Imperia ha effettivamente aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Secondo quanto si apprende, sarebbero due o tre le persone indagate, tutte dipendenti comunali.

Le indagini, dunque, proseguono in ogni direzione per capire la dinamica esatta dell'incidente, avvenuto su una strada impervia a Serro Superiore, e comprendere il motivo per il quale si trovava in quella zona, visto che il lavoro che avrebbe dovuto effettuare per conto del Comune era a Villatella. Si stanno acquisendo telefoni e messaggi, inviati e ricevuti da Trimarchi, per verificare se abbia avuto contatti poco prima dell’incidente. Ieri è stato sentito anche il sindaco Flavio Di Muro per avere delucidazioni sul lavoro che doveva essere effettuato da Trimarchi e, soprattutto, sui suoi orari lavorativi. Sul corpo dell’uomo, che è stato trovato da alcuni cacciatori che frequentano la zona durante il periodo di caccia, è stata, inoltre, disposta un’autopsia per capire se può aver avuto un malore che gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo mentre stava manovrando la ruspa o se la caduta in un dirupo sia da imputare a un errore di manovra o a condizioni strutturali o ambientali che abbiano favorito l’incidente. L’autopsia è stata, dunque, disposta come passaggio obbligatorio per definire la causa effettiva del decesso.

La vicenda, quindi, si infittisce. Un elemento già noto è che Trimarchi non stesse operando per incarico ufficiale del Comune: quella particolare zona non rientrava, infatti, fra i lavori programmati per lui. In mattinata, invece, era stato impegnato altrove, su richiesta degli uffici di piazza Libertà. Rimane da capire, dunque, il motivo della sua presenza nel punto in cui è avvenuto l’incidente, dove Trimarchi è rimasto schiacciato dalla ruspa di proprietà comunale, in seguito a una caduta di alcuni metri in un dirupo. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio ma il decesso sarebbe avvenuto in mattinata. Al momento, dunque, non è esclusa alcuna ipotesi.

Sul piano politico e sindacale sono state molte la reazioni. La Cisl Liguria, attraverso il segretario Luca Maestripieri, ha denunciato che "non possiamo più accettare che la vita di chi lavora venga sacrificata sull’altare della fretta o della mancanza di sicurezza". La Cgil Imperia ha ricordato che la provincia registra già numerosi infortuni mortali nel 2025, chiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni per migliorare i controlli e la prevenzione. Anche la Uil è intervenuta, sollecitando l’istituzione di un tavolo permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nel settore pubblico. Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha espresso "profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Rocco Trimarchi" sottolineando la stima dell’amministrazione nei confronti del dipendente comunale deceduto. Solo le indagini degli inquirenti potranno, dunque, portare chiarezza e stabilire se si trattava di un incidente sul lavoro o no.