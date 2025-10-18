 / Cronaca

18 ottobre 2025

Ventimiglia dice addio al 58enne Rocco Trimarchi, il cordoglio della Federcaccia (Foto)

La sezione di Ventimiglia e il direttivo della Federcaccia Provinciale di Imperia porgono sentite condoglianze alla famiglia

La sezione di Ventimiglia della Federcaccia e il direttivo della Federcaccia Provinciale di Imperia desiderano porgere sentite condoglianze alla famiglia di Rocco Trimarchi, il cui funerale si è svolto ieri a Torri.

Diverse squadre di cacciatori ieri pomeriggio si sono, infatti, recate nella frazione di Ventimiglia, per l'ultimo saluto al 58enne morto lo scorso 6 ottobre mentre usava la ruspa comunale. "Desideriamo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia" - dicono il presidente della sezione di Ventimiglia della Federcaccia e segretario provinciale Michele Valenzisi e il presidente della Federcaccia Provinciale di Imperia Gianfranco Ravotti a nome di tutto il direttivo della Federcaccia sezione di Ventimiglia e del direttivo della Federcaccia Provinciale di Imperia - "Rocco era una persona di buon cuore, sempre disponibile, presente e pronta a tendere una mano o a strappare una risata. Ci ha sempre dato una mano a livello associativo nella sezione della Federcaccia a Ventimiglia e per questo lo ringraziamo".

"Un saluto che non avrei mai voluto dare" - aggiunge il presidente della Federcaccia sezione di Ventimiglia e segretario provinciale della Federcaccia Michele Valenzisi - "Quel lunedì mattina ci eravamo sentiti, come tante altre volte ma mai avrei immaginato che sarebbe stata l’ultima. È difficile trovare le parole quando se ne va una persona cara, un vero amico. La notizia della sua improvvisa scomparsa mi ha lasciato senza fiato, con il cuore pieno di dolore e incredulità. Il suo ricordo vivrà con me, ogni giorno. Grazie per l’amicizia, per le chiacchierate, per il tempo condiviso. Rocco, grazie di tutto, ti porterò sempre nel cuore. Riposa in pace, amico mio".

