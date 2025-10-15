Ventimiglia, minuto di silenzio in memoria di Rocco Trimarchi e dei carabinieri morti in un'esplosione (Foto e video)

Un minuto di silenzio in memoria di Rocco Trimarchi e dei carabinieri morti in un'esplosione a Castel d'Azzano ha aperto la seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia. Lo ha richiesto il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari dopo l'appello.

Un piccolo gesto proposto anche dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto che, prima della seduta odierna, aveva infatti mandato un'email nella quale chiedeva al presidente del consiglio comunale e al segretario generale l'osservanza di un minuto di silenzio per ricordare il dipendente comunale Rocco Trimarchi recentemente, e tragicamente, deceduto e onorare così i tanti anni di servizio alla città e alle amministrazioni.