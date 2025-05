Sanremo, una serata per celebrare la vita: a Villa Ormond il Centro di Aiuto alla Vita festeggia 30 anni di accoglienza (Foto e video)

Commovente serata ieri a Villa Ormond di Sanremo, per celebrare i 30 anni di attività del Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Sanremo e Taggia. Un evento simbolico, nel cuore della settimana dedicata alla Festa della Mamma, che ha riunito volontari, operatori, famiglie e amici dell’associazione per ripercorrere una storia fatta di ascolto, accoglienza e amore per la vita. Fondata nel 1995 all’interno della Parrocchia della Mercede, grazie all’ospitalità dei Frati Francescani, l’associazione ha sostenuto in tre decenni oltre 3.000 donne e più di 7.000 bambini. Numeri che raccontano un impegno costante e silenzioso, fatto di presenza quotidiana accanto a chi è più fragile.

Alla serata, che ha avuto anche un forte valore istituzionale, erano presenti numerose autorità civili e religiose. Tra queste, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale. Hanno partecipato anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore regionale Marco Scajola, a conferma dell’attenzione dell’ente regionale verso le realtà del territorio impegnate nel sociale. A sottolineare il valore spirituale dell’incontro, la presenza del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, da sempre vicino alle tematiche legate alla vita e alla famiglia.

Durante la serata, il pubblico ha potuto rivivere le tappe più significative di questo percorso, a partire dalla nascita della Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita” di Taggia, che proprio quest’anno compie 25 anni. Inaugurata nel 2000, oggi ospita 5 mamme e 12 bambini ed è diventata un punto di riferimento per donne e minori in difficoltà. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i tanti progetti che animano l’azione del Cav: dal servizio San Martino, che ogni anno sostiene circa 80 donne e oltre 200 bambini con beni di prima necessità, alla “Casa delle Mamme e dei Papà”, che offre corsi per il benessere in gravidanza, supporto post-parto e sportelli psicologici gratuiti. Non sono mancati riferimenti al progetto “Stop alla Violenza”, nato nel 2009 per contrastare la violenza di genere, e alle attività per l’infanzia e l’adolescenza come i “Passerotti” e il “Progetto BOOM”.

“Quello che abbiamo costruito in questi anni – ha detto con emozione la presidente Sara Tonegutti – è una grande famiglia che accoglie, ascolta, accompagna e sostiene. Celebrare questi anniversari significa guardare con gratitudine al passato e con speranza al futuro”. Il tema scelto per le celebrazioni, “La vita fiorisce”, ha ispirato anche la serata a Villa Ormond, che si è sviluppata attraverso un percorso simbolico in tre tappe: le radici del passato, i fiori del presente e i semi del domani. Un modo per ricordare come ogni vita, anche quella più fragile, possa trovare terreno fertile e sbocciare, se accolta con amore.

Il prossimo appuntamento sarà a dicembre, a Taggia, per celebrare i 25 anni della Casa “Miracolo della Vita”, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. Due date diverse ma unite dallo stesso filo: quello che intreccia maternità, solidarietà e impegno verso gli altri.