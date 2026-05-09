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Solidarietà | 09 maggio 2026, 10:15

Bordighera, commedia e solidarietà: "Benvenuta Memole" di Maura Polito debutta al teatro Golzi (Foto)

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a favore delle associazioni Aceb di Camporosso e Spes di Ventimiglia

Bordighera, commedia e solidarietà: &quot;Benvenuta Memole&quot; di Maura Polito debutta al teatro Golzi (Foto)

"Benvenuta Memole", una commedia brillante di Maura Polito, andrà in scena domenica 17 maggio alle 17 al teatro Golzi nel Palazzo del Parco a Bordighera.

Uno spettacolo divertente e solidale proposto dalla compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni. "Il ricavato sarà devoluto a favore delle associazioni Aceb di Camporosso e Spes di Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "E' il debutto della nuova commedia di Maura Polito, che ha vinto il terzo posto in un concorso letterario nazionale dedicato alle opere inedite per la scrittura di questo spettacolo: il premio Giuseppe Antonio Borgese 2026. Vi aspettiamo per ridere e riflettere insieme".

Saliranno sul palco Emanuele Arduino, Emilia Serpico, Fabio Vicari, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo, Luciano De Stefanis, Mariapina Rebaudo, Matteo Cassini, Maura Poliro e Monica Giannini. Costumi di Maura Polito e Silvia Villa. Contributo tecnico di Antonio Arduino e Giuseppe Socratini. Supervisione alla regia di Silvia Villa e scenografia di Luciano De Stefanis del Teatro della Luna.

Elisa Colli

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