Bordighera, commedia e solidarietà: "Benvenuta Memole" di Maura Polito debutta al teatro Golzi (Foto)

"Benvenuta Memole", una commedia brillante di Maura Polito, andrà in scena domenica 17 maggio alle 17 al teatro Golzi nel Palazzo del Parco a Bordighera.

Uno spettacolo divertente e solidale proposto dalla compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni. "Il ricavato sarà devoluto a favore delle associazioni Aceb di Camporosso e Spes di Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "E' il debutto della nuova commedia di Maura Polito, che ha vinto il terzo posto in un concorso letterario nazionale dedicato alle opere inedite per la scrittura di questo spettacolo: il premio Giuseppe Antonio Borgese 2026. Vi aspettiamo per ridere e riflettere insieme".

Saliranno sul palco Emanuele Arduino, Emilia Serpico, Fabio Vicari, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo, Luciano De Stefanis, Mariapina Rebaudo, Matteo Cassini, Maura Poliro e Monica Giannini. Costumi di Maura Polito e Silvia Villa. Contributo tecnico di Antonio Arduino e Giuseppe Socratini. Supervisione alla regia di Silvia Villa e scenografia di Luciano De Stefanis del Teatro della Luna.