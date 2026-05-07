Sanremo, grande successo al Casinò per la serata benefica del Lions Club Sanremo Host

Una serata all’insegna del teatro, della tradizione e della solidarietà quella andata in scena mercoledì 6 maggio al Teatro del Casinò di Sanremo, dove il Lions Club Sanremo Host ha voluto ringraziare pubblicamente la Compagnia Stabile Città di Sanremo per il successo della rappresentazione della commedia “I CUM...PRUMESCI SPUUXI” di R. Garel.

Lo spettacolo, tradotto, adattato e diretto da Anna Blangetti, ha conquistato il pubblico con ironia e ritmo, riportando gli spettatori nella Sanremo degli anni ’50. Al centro della trama la storia di una giovane figlia di avvocato intenzionata a sposare un ingegnere benestante, ostacolata però dal padre che vorrebbe tempi più lunghi per la relazione. Da qui una serie di stratagemmi, equivoci e situazioni esilaranti che hanno divertito il numeroso pubblico presente.

Sul palco si sono alternati volti noti del teatro dialettale locale come Irene Mattioli, Carlo Busnelli, Mario Saccoccia e Giulia Barli, insieme alle nuove leve Fulvio Battistotti, Luciana Carbonetto e Nicoletta Napolitano.

L’iniziativa, a ingresso libero con offerta benefica, ha consentito di raccogliere circa 350 euro destinati alla LCIF, impegnata nella prevenzione del cancro infantile.