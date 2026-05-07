Vallecrosia al mare, alla Biblioteca Comunale la presentazione del libro di Lucia Morlino sul perdono interiore

Sabato prossimo alle 17, la Biblioteca Comunale di Vallecrosia al mare ospiterà la presentazione del libro “Il perdono dell’anima – Ritorno a casa” di Lucia Morlino, un’opera intensa e profondamente introspettiva che accompagna il lettore in un percorso emotivo e spirituale attraverso il significato del perdono e della riconciliazione con se stessi.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e riflessione sui temi centrali del volume: il ritorno alle proprie radici, anche interiori, la ricerca dell’autenticità e la possibilità di trasformare il dolore in consapevolezza e crescita personale. A dialogare con l’autrice saranno Mara Cilli e Pippo Russo, che guideranno il pubblico alla scoperta del percorso narrativo ed emotivo dell’opera attraverso riflessioni, letture e momenti di approfondimento. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività culturali promosse dalla Biblioteca Comunale di Vallecrosia al mare, punto di riferimento per la promozione della cultura, della condivisione e della valorizzazione della parola scritta.

L’evento è aperto al pubblico e si propone come un’occasione di incontro per tutti coloro che desiderano approfondire temi legati alla crescita interiore, alla memoria personale e al valore del perdono.