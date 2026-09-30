Bordighera, la programmazione cinematografica dal 1° al 7 ottobre

Le sale cittadine della Sala Olimpia Liberty e della Multisala Zeni rinnovano la loro programmazione per la settimana che va da giovedì 1° a mercoledì 7 ottobre 2026, offrendo una selezione di titoli che varia dal cinema d'autore alle grandi produzioni internazionali per famiglie.

Presso la Sala Olimpia Liberty la settimana si apre giovedì 1° ottobre alle ore 18:00 con l'appuntamento dedicato alla Rassegna Film d'Essai, che propone la proiezioni in lingua originale di "Il caso 137". Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre la sala programmerà la commedia "The Invite - Il piacere è tutto nostro", con tre proiezioni giornaliere fissate alle ore 16:30, 18:30 e 21:00. Dopo la giornata di chiusura prevista per lunedì 5 ottobre, la programmazione riprenderà martedì 6 ottobre con la proiezione di "Naza", pellicola insignita del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, programmata negli orari 16:30, 18:45 e 21:00. La struttura rimarrà chiusa nella giornata di mercoledì 7 ottobre.

Per quanto riguarda la Multisala Zeni, la Sala 1 ospiterà da venerdì 2 a domenica 4 ottobre lo spettacolo unico delle ore 20:30 dedicato ad "Avengers Endgame Extra". Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre si aggiungeranno le proiezioni pomeridiane delle ore 16:00 e 18:15 dedicate all'evento speciale per il ventesimo anniversario del film d'animazione "Cars".

In Sala 2 verrà invece proiettato il film "Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio", in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. La pellicola andrà in scena venerdì con uno spettacolo unico alle ore 21:00, mentre sabato e domenica coprirà le fasce orarie delle 16:30, 18:30 e 21:00. Entrambe le sale del complesso Zeni osserveranno il turno di chiusura settimanale da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre.