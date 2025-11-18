Pista di atletica, sopralluogo tecnico della Fidal allo 'Zaccari': interventi a regola d’arte e cronoprogramma rispettato (Foto)

Una pista di atletica moderna e di colore giallo oro. Proseguono, secondo il cronoprogramma, i lavori di riqualificazione al campo Zaccari. E' stato verificato ieri durante un sopralluogo tecnico effettuato, direttamente sul campo, dal responsabile nazionale dell’Ufficio Impianti Fidal, Maurizio Raffaeli Albo, giunto appositamente da Roma.

Il sopralluogo, condotto insieme al dirigente comunale di Vallecrosia Gianni Ughetto, ai progettisti e ai tecnici della ditta Mondo, esecutrice dei lavori, ha riguardato un controllo puntuale di tutte le misurazioni, diagonali e quote della pista. Alla conclusione il responsabile Fidal ha confermato che tutti gli interventi sono stati realizzati a regola d’arte, nel pieno rispetto delle linee guida di World Athletics, e che non c’è nessuna condizione ostativa per l’omologazione dell’anello che sarà parziale in attesa che si completi il resto del campo.

Soddisfatto Fabio Perri, il sindaco di Vallecrosia, comune capofila della convenzione per la gestione dell’impianto sportivo “Raoul Zaccari” di Camporosso. "Ringrazio la Fidal che ci sta accompagnando in questo importante percorso che vedrà rinascere il nostro complesso sportivo comprensoriale, da sempre al centro dell’impegno di Vallecrosia, quale comune capofila, insieme a quelli di Camporosso, Ventimiglia e Bordighera" – dichiara il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "L’intervento di riqualificazione ha già beneficiato di un primo e significativo finanziamento di oltre 600.000 euro da parte della Regione Liguria, grazie al contributo dell’assessore regionale Simona Ferro, su forte interessamento della consigliera regionale del territorio Veronica Russo, con la condivisione anche del consigliere Enrico Ioculano".

I lavori stanno procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma. Per completare la pista di atletica, con la riqualificazione delle due lunette e delle aree dedicate al salto in alto, salto con l’asta, lancio del martello, del giavellotto e del peso, il Comune ha presentato alla Regione Liguria una seconda richiesta di finanziamento di circa 630.000 euro. "Auspichiamo, pertanto, che Regione Liguria possa intervenire e che questo importante intervento possa trovare la sua completa realizzazione permettendo a più di 750 ragazzi delle associazioni sportive del territorio, in particolare quelle dell’atletica, di allenarsi finalmente su una pista moderna, realizzata con materiali di altissimo livello e con un colore giallo oro, scelto proprio da loro" – prosegue Perri – "Un colore che renderà questa pista unica a livello nazionale e seconda nella realizzazione, ma non per la qualità, solo a quella del Brasile, conferendo all’impianto un’identità distintiva e di grande valore sportivo".