Ventimiglia, alla Biblioteca Aprosiana un incontro dedicato a San Francesco raccontato da Dante

In occasione dell’Ottavo Centenario della morte del Santo di Assisi e sulla scorta del successo del DanteDì aprosiano di marzo 2026, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la Biblioteca Aprosiana con la sua responsabile Micaela Anceresi, l’attrice Agata Nerelli e il professore Pierfrancesco Musacchio ripropongono un evento culturale dantesco. L’occasione è l’importante ricorrenza legata al patrono d’Italia, degli animali, dei poeti e dei commercianti, tutti aspetti molto sentiti dalla comunità ventimigliese. L’obiettivo è ricordare il Santo continuando a valorizzare il patrimonio dantesco rendendolo accessibile a un pubblico ampio grazie a una narrazione molto divulgativa. Un’iniziativa pensata per offrire alla comunità un’esperienza immersiva tra storia, poesia e arti sceniche: attraverso un linguaggio contemporaneo, il progetto avvicina il pubblico a Dante e celebra la figura di San Francesco d’Assisi con i suoi valori di pace, spiritualità e dialogo – fondamentali da trasmettere alle giovani generazioni –, consacrando la Biblioteca Aprosiana come punto di riferimento per le celebrazioni francescane e dantesche a livello regionale.

Dopo una introduzione della Referente della Biblioteca Micaela Anceresi e i saluti istituzionali del Sindaco on. Flavio Di Muro, il percorso si articolerà in due momenti integrati tra loro.

Si partirà con l’esegesi del Canto XI del Paradiso, affidata al prof. Pierfrancesco Musacchio, che proporrà una lettura al contempo approfondita e ironica della narrazione dantesca sulla vita di S. Francesco, soffermandosi sul contesto storico-politico, sulle interpretazioni simboliche e teologiche, sulla costruzione narrativa della scena e sulla fortuna moderna dei versi danteschi. L’intervento si inserisce in un percorso di consolidata esperienza nel campo della divulgazione dantesca: il professore è stato infatti chiamato per cinque anni consecutivi a celebrare e interpretare la Divina Commedia nell’appuntamento estivo DanteDì TerraMagarae del comune di San Fili (CS) e partecipa annualmente come uditore al Dante Niceanum dell’Université Côte d’Azur, prestigioso appuntamento internazionale che riunisce dantisti provenienti da tutto il mondo. Inoltre, questa sarà la terza lettura dantesca che Pierfrancesco Musacchio propone in Biblioteca Aprosiana, dopo le interpretazioni del Canto XXIX del Purgatorio dello scorso anno e del XXXIII dell’Inferno di marzo scorso, confermando un legame costante con il territorio e con le istituzioni culturali della Riviera.

Momento centrale dell’appuntamento sarà quando la parola passerà direttamente a Dante, a cui presterà la voce l’attrice Agata Nerelli, che ha già interpretato magistralmente a marzo il drammatico canto del Conte Ugolino. Agata Nerelli è attrice e performer attiva nel panorama teatrale e culturale della Riviera ligure. Nel 2005 ha partecipato al festival Mare Noir in Liguria come narratrice e performer in serate letterarie dedicate al noir, presentando monologhi e testi teatrali. Ha preso parte a recital e spettacoli di carattere letterario e musicale, tra cui Di donne, di sogni e di chimere nell’ambito della rassegna Camporosso in Musica (2024), dove ha interpretato monologhi teatrali di forte intensità espressiva. Nel corso della presentazione del Palio Marinaro dell’Agosto Medievale 2024 ha proposto una personale e acuta interpretazione di alcuni racconti medievali. Ha inoltre collaborato a laboratori di teatro e teatro-danza, distinguendosi per una ricerca attenta sulla voce, sul movimento scenico e sulla narrazione performativa, e ha partecipato a eventi culturali e letterari come voce recitante in contesti divulgativi e festivalieri.