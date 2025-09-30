Migranti, accampamenti abusivi a Ventimiglia: continuano gli sgomberi (Foto)

Tende e tanti rifiuti. E' stata sgomberata e messa in sicurezza dalle forze dell'ordine, nella mattinata odierna, l'area sotto il ponte dell'autostrada, nella zona di Peglia, a Ventimiglia. I migranti, trovati negli accampamenti abusivi, sono stati fermati e portati al commissariato della città di confine.

Un'azione coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e alle diverse forme di degrado che si registrano nella città di Ventimiglia.

Un ulteriore intervento congiunto tra commissariato di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, nell’ambito di un piano d’azione messo in atto in accordo con Prefettura e Questura di Imperia, per riportare ordine, decoro e sicurezza nelle zone della città di confine frequentate dai migranti.