Ventimiglia, Parodi si tessera con Forza Italia: "In consiglio comunale i gruppi rimarranno separati"

“In virtù dei rapporti che ho sempre avuto con Forza Italia e, soprattutto di quanto ottenuto per i nostri frontalieri in questi anni, ho compiuto un passo importante che mi ha portato a tesserarmi in Forza Italia" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi.

"In Consiglio comunale resterò capogruppo dei frontalieri ma ho chiesto alla presidenza del consiglio di spostarmi di posto affianco al gruppo di Forza Italia a dimostrazione della adesione al movimento e di condivisione dell’attività amministrativa" - sottolinea Parodi - "Credo fortemente in Forza Italia e nei suoi valori, i risultati delle recenti regionali hanno dimostrato che si sta lavorando bene e si può lavorare ancora per crescere tutti insieme”.

“Dopo una campagna elettorale per le regionali che ci ha visto condividere un percorso ed ottenere un risultato importante, che ci ha indicato come prima forza del centrodestra a Ventimiglia, oggi si va avanti e si continua a ricostruire l’area dei moderati" - dichiara il segretario di Forza Italia Gabriele Amarella - "questo successo è stato possibile grazie a una convergenza di moderati e liste civiche che si sono riconosciuti in questo Movimento e nei suoi ideali. Infatti, nel 2020 Forza Italia si attestava al 7%, nel 2023 alle Amministrative si è sfiorato il 12% ed alle scorse regionali abbiamo quasi raggiunto il 23%, segno che l’area moderata esiste ancora e può essere determinate nello scacchiere politico".