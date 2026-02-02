Aggressione di Capodanno a Bordighera, udienza rinviata: il processo verso il rito abbreviato

È stata un’udienza di puro passaggio quella che si è svolta oggi in tribunale nel procedimento per l’aggressione avvenuta la notte di Capodanno a Bordighera, ma il quadro processuale inizia a definirsi con maggiore chiarezza. Il giudice ha disposto un rinvio tecnico, senza entrare nel merito delle richieste avanzate dalle parti, fissando la prossima udienza a lunedì 9 febbraio, quando con ogni probabilità verrà formalizzata la scelta del rito abbreviato.

Lo ha confermato il difensore dell’imputato, Massimiliano Orrù, spiegando che quella odierna è stata una seduta esclusivamente formale. Il giudice, infatti, non ha valutato né l’ammissibilità delle costituzioni di parte civile né la richiesta di accesso al rito alternativo, rinviando ogni decisione alla prossima settimana. L’intenzione della difesa è quella di procedere con un abbreviato secco, quindi un giudizio allo stato degli atti, ritenendo conclusa e completa la fase delle indagini.

Il procedimento riguarda Cezar Postu, 26 anni, di origine moldava e residente a Ventimiglia, imputato per lesioni gravi in relazione all’aggressione subita da Andrea Oliva, titolare del bar Night & Day di via Roma, colpito con violenza il 1° gennaio 2025. Oliva si trova tuttora ricoverato in una struttura specializzata a La Spezia per il recupero dal coma.

Nel frattempo, si è rafforzato anche il fronte delle parti civili. Nel corso dell’udienza odierna si è costituito Marco Bosio, che assiste il padre di Oliva sia come genitore sia come amministratore di sostegno, oltre alla madre e alla sorella Tania. Per un’altra sorella, residente fuori regione, la costituzione avverrà nella prossima udienza. Hanno inoltre formalizzato la loro posizione il figlio della vittima, Alen, rappresentato dall’avvocato Mauro Casu, e la convivente di Andrea Oliva, assistita dall’avvocata Ilaria Possamai.

Tutto, dunque, è rinviato al 9 febbraio, quando il giudice dovrebbe ammettere il rito abbreviato e avviare il percorso che porterà alla discussione del caso. Un passaggio atteso, che segnerà l’ingresso del processo nella sua fase decisiva, dopo settimane segnate da rinvii tecnici e adempimenti formali.