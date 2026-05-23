Ventimiglia in lutto per la morte di Antonio Borfiga, socio fondatore ed ex vicepresidente della Caritas Intemelia

Ventimiglia è in lutto per la morte di Antonio Borfiga, socio fondatore e per lunghi anni vicepresidente della Caritas Intemelia.

Una notizia che ha lasciato nello sconforto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia tra i quali anche quello dell’organizzazione di volontariato Caritas Intemelia, che si stringe con profonda commozione ai cari di Antonio Borfiga.

“Nostro socio fondatore e per lunghi anni vicepresidente, con la sua presenza discreta e il suo cuore generoso è stato per noi un luminoso testimone di fede e un autentico esempio di carità concreta" - fa sapere la Caritas Intemelia - “Con il suo impegno costante ha contribuito ad ampliare i servizi dell’associazione con l’obiettivo di riconoscere la dignità di ogni persona, vedendo nel fratello il volto di Cristo. Il suo esempio e i suoi valori continueranno a guidare il nostro cammino quotidiano. In questo momento di doloroso distacco, eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché lo accolga nella sua pace e doni conforto a tutti i suoi cari”.