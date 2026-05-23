Sanremo piange Teresa Toffani Viglietti, pioniera della floricoltura: il commosso ringraziamento della famiglia

È mancata ieri circondata dall’affetto dei suoi cari Teresa Toffani vedova Viglietti Sebastiano nota operatrice del settore Floricolo, pioniera della Floricoltura , coltivatrice prima ed esportatrice poi, sempre insieme al marito.

È mancata nella sua abitazione in via Duca d'Aosta a Sanremo, circondata dall'affetto del figlio Sergio Viglietti e della nuora Gabriella, che hanno proseguito il lavoro di esportazione Fiori, delle nipoti Giada e Arianna, che, insieme al compagno Samuel ed alla fraterna cugina Pina, sono stati fondamentali per l’assistenza domiciliare. È stato possibile accudirla a casa, grazie all'intervento e al costante supporto professionale di vecchi amici e di nuovi amici.

La famiglia desidera qui pubblicamente ringraziare la dottoressa Antonella Peralta e le sue carinissime Infermiere Barbara, Deborah e Debora dell’ADI che con il loro amore, la loro professionalità e la loro vicinanza l’hanno accompagnata fino alla fine, alleviando le sue sofferenze. La LILT nella persona della Presidente Costanza Pireri per l'immediato supporto tecnico di cura domiciliare fornito. La Croce Rossa di Sanremo nella persona del suo Presidente Avv. Ettore Guazzoni, per la fornitura di un aspiratore, il cui uso è stato fondamentale fino all'ultimo giorno. Il Dott. Gianfranco Abregal, Primario, e tutto il team del Pronto Soccorso di Sanremo, tra cui l’infermiera Laura Basso, i primi a comunicare alla famiglia con molto tatto e gentilezza l’insorgere della grave malattia. E poi tutti i cari Amici e Parenti che sono stati vicini in questo doloroso momento, dando un supporto fondamentale di cure, di supporto logistico e di sostegno amorevole: in primis il Dott. Spartaco Fragomeni e la moglie Dott.ssa Anna Jeraci-Bio, Amici Fraterni, il Dott. Chicco Alberti e tutti gli Amici soci del Rotary Club Sanremo Hanbury e dell’Innerclub Sanremo, i dipendenti della Ditta, i vicini di casa e gli Amici e Parenti tutti.

Non è mancato il conforto religioso, grazie al Parroco di Poggio Don Alessandro Bertone e di tutti i Frati della comunità parrocchiale della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede di San Martino e il cugino Don Umberto Toffani. La loro vicinanza è stata palpabile e costante durante la sua vita, nella malattia, ma anche subito dopo il decesso.

La Famiglia si scusa se ha dimenticato qualcuno, con la certezza che con la sua profonda Fede Teresina dal cielo pregherà per tutti coloro che le sono stati vicino nella sua lunga vita. I funerali avranno luogo nella Parrocchia di Nostra Signora della Mercede a S.Martino Lunedì 25 maggio alle ore 15.00. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti quelli che interverranno.