Tamponamento in corso Matuzia alla Foce: si ferma per far attraversare un pedone, finisce in ospedale

Si era fermato con la propria auto per consentire ad un pedone di attraversare sulle strisce pedonali, ma è stato violentemente tamponato dal veicolo che lo seguiva. È accaduto ieri sera dopo le 20.00 a la Foce, in corso Matuzia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per soccorrere il conducente dell’auto tamponata, oltre ad una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro.

Il conducente del veicolo che ha provocato il tamponamento avrebbe immediatamente ammesso le proprie responsabilità agli agenti intervenuti. Per lui è scattata la sanzione per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Entrambe le vetture hanno riportato vistosi danni ai paraurti, ma sono comunque riuscite a riprendere la marcia senza la necessità del carro attrezzi.

Il conducente dell’auto tamponata è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre la moglie, che viaggiava con lui al momento dell’incidente, è rimasta fortunatamente illesa.