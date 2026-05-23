 / Cronaca

Cronaca | 23 maggio 2026, 07:02

Tamponamento in corso Matuzia alla Foce: si ferma per far attraversare un pedone, finisce in ospedale

L’incidente dopo le 20. Il conducente dell’auto che ha provocato il sinistro ha ammesso le proprie responsabilità agli agenti della Polizia Locale

Si era fermato con la propria auto per consentire ad un pedone di attraversare sulle strisce pedonali, ma è stato violentemente tamponato dal veicolo che lo seguiva. È accaduto ieri sera dopo le 20.00 a la Foce, in corso Matuzia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per soccorrere il conducente dell’auto tamponata, oltre ad una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro.

Il conducente del veicolo che ha provocato il tamponamento avrebbe immediatamente ammesso le proprie responsabilità agli agenti intervenuti. Per lui è scattata la sanzione per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Entrambe le vetture hanno riportato vistosi danni ai paraurti, ma sono comunque riuscite a riprendere la marcia senza la necessità del carro attrezzi.

Il conducente dell’auto tamponata è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre la moglie, che viaggiava con lui al momento dell’incidente, è rimasta fortunatamente illesa.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium