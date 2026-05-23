Taggia piange Marco Barberis, presidente de “Il Banchero”: addio a un faro della cultura ligure

La città di Taggia è in lutto per la scomparsa di Marco Barberis, presidente e tra i fondatori del sodalizio culturale “Il Banchero”, figura di riferimento per il panorama culturale cittadino e del territorio ligure. A esprimere il proprio cordoglio è Progetto Comune Taggia, che in una nota ha voluto ricordare il valore umano e intellettuale di Barberis.

“Con Marco se ne va una figura centrale della cultura, non solo cittadina, ma del nostro intero territorio”, si legge nel comunicato diffuso dal gruppo. Barberis viene descritto come un uomo di grande cultura, dotato di uno spirito critico raffinato, ma sempre accompagnato da profonda umanità e rara intelligenza. Nel ricordo emerge anche il lato più personale del rapporto costruito negli anni con tanti amici e collaboratori. “Molti di noi perdono oggi un amico sincero, un ‘compagno di penna’ con cui condividere la passione per la scrittura e il confronto intellettuale”, prosegue la nota.

La sua attività all’interno de “Il Banchero” ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione culturale del territorio, lasciando un segno profondo nella comunità. Taggia perde oggi un autentico faro di cultura e umanità, ma il suo pensiero e il suo lavoro continueranno a vivere attraverso le storie, le riflessioni e le iniziative che ha saputo ispirare nel tempo.

Infine, Progetto Comune Taggia ha rivolto le più sentite condoglianze alla famiglia Barberis e a tutta la grande famiglia del Banchero, stringendosi attorno al loro dolore in questo momento di profonda tristezza.