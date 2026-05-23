Fulmine della settimana scorsa sul campanile di Corte: concluse le operazioni dei Vigili del Fuoco a Molini di Triora (Foto)

Si sono concluse nella tarda serata di ieri le operazioni di recupero beni e di messa in sicurezza eseguite dal personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia nella frazione di Corte, nel comune di Molini di Triora, dopo che nella serata di venerdì 15 maggio un fulmine aveva colpito il campanile della chiesa. Sul posto si sono alternate diverse squadre operative e specializzate dei Vigili del Fuoco, tra cui i nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviale), il nucleo regionale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), gli operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso), oltre a funzionari e al comandante provinciale.

Tra gli interventi più delicati effettuati nelle ultime ore figurano la rimozione delle macerie pericolanti nella parte alta del campanile, la messa in sicurezza delle campane, la realizzazione di un ponteggio con tavolati per raggiungere le aree più elevate in condizioni di sicurezza e il puntellamento di alcune porzioni di muratura danneggiate. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla protezione della struttura dalle intemperie: sono stati infatti posizionati dei teli di copertura per evitare che le piogge possano compromettere ulteriormente le parti rimaste scoperte dopo il violento evento atmosferico.

Predisposta anche una specifica cartografia tecnica a supporto del Comune, necessaria per delimitare le zone interdette e considerate pericolose. Tutte le opere realizzate consentiranno ora alla Curia e all’amministrazione comunale di procedere con l’affidamento degli interventi di ripristino e consolidamento delle parti danneggiate della chiesa.