Nuovi pannelli informativi a Sanremo: il sottopasso di Corso Imperatrice si rinnova (Foto)

Il sottopasso di Corso Imperatrice strizza l'occhio ai turisti con l'installazione dei pannelli informativi con cui presentare gli eventi e le iniziative che la città offre. Un intervento dal molteplice effetto, perché da un lato punta ad abbellire ulteriormente il sottopasso, dall'altro a fornire a chi lo attraversa informazioni su quello che potrà trovare in città.

I pannelli sono di sette colori diversi e a ognuno di loro è stato assegnato un "ambito" preciso: quello di colore giallo, ad esempio, fornisce informazioni in merito allo sport e al wellness. Inquadrando il Qr code posizionato nell'angolo a destra, si troverà catapultato in una pagina apposita per le iniziative a esso correlato, oltre a poter vedere le immagini della città.

"Chi passa di lì - afferma l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - avrà informazioni sulle attività che si svolgono a Sanremo oltre a poter vedere ciò che ci rappresenta, dall'aspetto culinario ed enogastronomico passando per gli eventi, senza dimenticare il patrimonio culturale e immobiliare".

E sono in programma anche ulteriori sviluppi, che andranno a coinvolgere aree come la stazione ferroviaria: "Stiamo lavorando per fare in modo che quando qualcuno arriva in stazione possa già trovarsi accolto e informato grazie a questi cartelli. A questo si aggiunge il lavoro che stiamo portando avanti sul Wi-fi e il 5g in stazione, dando accesso alle app anche quando ci si trova a percorrere il tunnel che collega l'ingresso ai binari. Oltre a ciò ci si sta muovendo anche per i tapis roulant, in modo che per il prossimo Festival i motori siano sostituiti e si evitino inconvenienti".

L'installazione dei pannelli all'interno della stazione dovrebbe concretizzarsi entro l'inizio dell'estate, considerando i tempi tecnici richiesti per coordinare il Comune e Rfi, proprietaria della stazione: "Ci siamo dati tempo dopo il Festival così da fare le scelte migliori per le immagini. Vorrei essere pronto in poco e che per l'estate tutto sia sistemato, poi dipende sempre dall'evoluzione, considerando che lavoriamo su un'area non nostra, ma di proprietà di Rfi. L'importante è procedere un passo alla volta e cercare di arrivare a realizzare tutto".

Un impegno sul trasporto che coinvolgerà anche i parcheggi, con ad esempio la sistemazione delle pensiline nei parcheggi sul lungomare: "Sono prime tappe turistiche su cui lavorare - conclude Sindoni - intanto per ora abbiamo messo un bel tassello sull'Imperatrice, e poi proseguiremo con il resto, a cominciare dalla stazione".