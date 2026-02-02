Caso Nessy Guerra, oggi l’udienza sull’affidamento: il destino della bambina legato al processo per adulterio

È una giornata delicatissima per Nessy Guerra, la cittadina sanremese bloccata da mesi in Egitto con la figlia di tre anni. Oggi è fissata l’udienza civile sull’affidamento della bambina, uno dei passaggi più sensibili dell’intera vicenda giudiziaria. Un’udienza che, secondo quanto trapela, dovrebbe concludersi con un rinvio, in attesa della decisione del tribunale sul procedimento penale per adulterio ancora pendente.

Il collegamento tra i due procedimenti – quello penale e quello civile – non è più soltanto una nostra ricostruzione. La conferma è arrivata direttamente dalla difesa della donna, dopo un colloquio con il consolato egiziano, che ha chiarito come l’esito del processo per adulterio sia destinato a incidere in modo determinante sull’affidamento della minore. In altre parole, prima di assumere una decisione sulla bambina, i giudici civili attenderebbero il pronunciamento del tribunale penale.

Una circostanza che rende la posizione di Nessy Guerra ancora più fragile. Se dovesse essere giudicata adultera, infatti, le conseguenze non si fermerebbero al rischio di una condanna penale, che nel sistema giuridico locale può arrivare dai 2 ai 4 anni di carcere. In gioco ci sarebbe anche la possibilità concreta di perdere l’affidamento della figlia, un’eventualità che la difesa definisce drammatica e che segnerebbe una cesura irreversibile nel percorso della donna e della bambina.

Il procedimento per adulterio, è bene ricordarlo, è già stato archiviato due volte in passato, ma è stato riattivato su denuncia dell’ex marito. Proprio questa riapertura ha finito per trascinare con sé anche il piano civile, trasformando la causa sull’affidamento in una sorta di appendice della vicenda penale. Una dinamica che, secondo i legali, evidenzia come i due fronti siano ormai inscindibilmente intrecciati.

La giornata di oggi, dunque, rischia di non produrre una decisione immediata, ma di segnare l’ennesima fase di attesa. Un’attesa che pesa tutta sulle spalle di una madre e di una bambina, costrette a vivere in una condizione di precarietà giuridica e personale. La prospettiva più probabile è che il tribunale civile disponga il rinvio dell’udienza sull’affidamento, rinviando ogni valutazione a dopo la sentenza sull’adulterio.

In questo quadro, la conferma ufficiale del legame diretto tra i due procedimenti rafforza quanto emerso nelle scorse settimane: il destino giudiziario di Nessy Guerra e quello della figlia sono oggi appesi a un’unica decisione. Una decisione che non riguarda soltanto la responsabilità penale della donna, ma il diritto stesso di una madre di restare con la propria bambina.