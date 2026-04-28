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Attualità | 28 aprile 2026, 12:17

Clamoroso in Egitto: Nessy Guerra condannata a 6 mesi di carcere. Confermata in appello la sentenza per adulterio

Respinte le richieste della difesa della madre sanremese. Resta aperto anche il fronte dell’affidamento della figlia: ora si aprono nuovi scenari

Clamoroso in Egitto: Nessy Guerra condannata a 6 mesi di carcere. Confermata in appello la sentenza per adulterio

Colpo di scena nel caso di Nessy Guerra. La Corte d’Appello di Hurghada ha confermato la condanna a sei mesi di carcere per adulterio nei confronti della giovane madre sanremese, respingendo di fatto le richieste della difesa e confermando integralmente la sentenza di primo grado. Una decisione dopo settimane in cui la difesa aveva cercato di ribaltare il quadro accusatorio attraverso nuovi elementi ritenuti significativi.

Confermata la sentenza, respinta la linea difensiva. Nel corso dell’ultima udienza, i legali della donna avevano infatti depositato una dichiarazione considerata centrale nella strategia difensiva, nella quale si sosteneva che non vi fosse mai stata alcuna relazione alla base dell’accusa e che alcune testimonianze precedenti fossero state ottenute sotto pressione psicologica.

Elementi che, nelle intenzioni della difesa, avrebbero dovuto incidere in maniera determinante sull’esito del procedimento. La Corte, però, ha deciso diversamente, confermando la condanna già inflitta in primo grado. In attesa di ulteriori notizie provenienti dall'Egitto, è evidente che si tratta di una decisione che cambia radicalmente lo scenario per Nessy Guerra, aprendo ora una fase estremamente delicata sul piano giudiziario e personale.

Un caso internazionale sempre più complesso. La vicenda della giovane madre sanremese si inserisce in un contesto ben più ampio, che da mesi tiene banco anche a livello mediatico e diplomatico.

Oltre alla causa per adulterio, resta infatti aperto il nodo centrale dell’affidamento della figlia, una bambina di pochi anni al centro di una battaglia legale e familiare che coinvolge più ordinamenti giuridici. La conferma della condanna rischia ora di avere ripercussioni anche su questo fronte, rendendo ancora più complesso il quadro complessivo.

Le tensioni degli ultimi giorni. Nelle scorse ore, la stessa Nessy Guerra era tornata a denunciare pubblicamente, attraverso i social, il comportamento dell’ex marito, parlando di una situazione sempre più tesa e difficile. “La polizia ci ha avvertiti di fare molta attenzione: negli ultimi giorni il mio ex sta diventando sempre più aggressivo”, aveva raccontato.

La conferma della condanna a sei mesi di carcere rappresenta ora un passaggio cruciale, ma non necessariamente definitivo. Resta da capire quali saranno le prossime mosse della difesa e se vi siano margini per ulteriori ricorsi o iniziative legali. Allo stesso tempo, l’evoluzione della vicenda potrebbe coinvolgere anche le istituzioni italiane, considerata la cittadinanza della donna e la presenza della minore. Intanto, da Sanremo all’Egitto, l’attenzione resta altissima. 

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Andrea Musacchio

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