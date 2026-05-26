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Cronaca | 26 maggio 2026, 10:36

Caso Nessy Guerra, questa sera la conferenza stampa a Montecitorio: “Riportare Nessy e Aisha in Italia”

La 26enne sanremese interverrà in collegamento dalla città egiziana dove vive nascosta insieme alla figlia di tre anni

Caso Nessy Guerra, questa sera la conferenza stampa a Montecitorio: “Riportare Nessy e Aisha in Italia”

Questa sera alle 19, nella sala stampa della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, si terrà una conferenza stampa dedicata al caso di Nessy Guerra, la 26enne sanremese bloccata in Egitto insieme alla figlia Aisha e condannata a sei mesi di carcere e lavori forzati per un presunto adulterio che continua a negare. L’iniziativa, dal titolo “Giustizia per Nessy Guerra e sua figlia”, è stata organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari e punta a riportare l’attenzione politica e istituzionale sulla vicenda della giovane madre italiana, chiedendo ancora una volta un intervento del Governo per consentire a Nessy e alla bambina di rientrare in sicurezza in Italia.

Nel corso della conferenza interverrà in collegamento anche la stessa Nessy Guerra, che negli ultimi mesi ha raccontato pubblicamente il clima di paura e isolamento in cui vive oggi insieme alla figlia. Solo nelle ultime ore, sui propri canali social, la giovane aveva pubblicato un nuovo appello parlando apertamente di diritti negati e di una condizione che definisce una “prigionia psicologica e legale”. “Stanno calpestando i nostri diritti più fondamentali”, aveva scritto. “Io e Aisha viviamo prigioniere”. La conferenza stampa di questa sera vedrà la partecipazione di numerosi esponenti politici appartenenti a diversi schieramenti parlamentari, segnale di come il caso abbia ormai assunto una rilevanza nazionale trasversale.

Oltre a Stefania Ascari saranno presenti infatti i deputati Antonio Ferrara (Movimento 5 Stelle), Valentina Ghio (Partito Democratico), Devis Dori (Alleanza Verdi Sinistra), Federica Onori (Azione) e Raffaella Paita (Italia Viva). Prenderanno parte all’incontro anche l’avvocata di Nessy, Agata Armanetti, il giornalista di Chi l’ha visto? Vittorio Romano, la giornalista de Le Iene Roberta Rei e Samantha Costa, responsabile comunicazione Italia di Change.org. Presente anche una delegazione ligure che nelle ultime settimane si è mobilitata pubblicamente per sensibilizzare sul caso della giovane sanremese. Oltre all’avvocata Agata Armanetti, saranno infatti presenti i consiglieri comunali di Sanremo Vittorio Toesca e Desiree Negri, la consigliera comunale di Imperia Laura Amoretti, la consigliera municipale del II Centro Ovest di Genova Medina Habili e Alessandro Dighero, membro dell’esecutivo di Europa Verde Liguria.

Negli ultimi giorni il caso di Nessy Guerra è tornato al centro dell’attenzione mediatica anche per i continui video pubblicati sui social dall’ex marito Tamer Hamouda, nei quali alterna accuse, richieste di riconciliazione, promesse economiche e messaggi dai toni sempre più confusi e aggressivi. Proprio nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi ai nostri microfoni, Nessy aveva raccontato il peso psicologico provocato da questa continua esposizione social. “Ogni volta che pubblica qualcosa entro nel panico”, aveva spiegato. “È una violenza che continua continuamente. Non c’è mai fine”. La giovane aveva inoltre descritto la paura costante di poter essere separata dalla figlia Aisha. “Il mio sogno è soltanto poter vivere in sicurezza con mia figlia”, aveva raccontato. “Senza la paura che qualcuno possa portarci via tutto da un momento all’altro”.

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Andrea Musacchio

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