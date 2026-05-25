Rocchetta Nervina, Ambulanze Veterinarie Odv salva un cucciolo di capriolo

Ambulanze Veterinarie Odv salva un cucciolo di capriolo a Rocchetta Nervina. E' successo sabato pomeriggio.
"Era nascosto nella sterpaglia, solo e impaurito, dopo che la sua mamma e il suo fratellino erano stati trovati senza vita, con ogni probabilità predati" - racconta Ambulanze Veterinarie Odv - "A farci capire che era ancora lì è stato il suo richiamo: un suono debole, disperato, che chiedeva aiuto. Siamo intervenuti con la massima attenzione e, dopo le verifiche necessarie, siamo riusciti a recuperarlo e metterlo finalmente al sicuro".
"Ringraziamo di cuore chi ha segnalato prontamente la situazione: senza quella chiamata, probabilmente nessuno avrebbe saputo che quel piccolo era ancora vivo. Una piccola vita è stata così salvata. Ora il piccolo è al sicuro" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv - "Ricordiamo, però, a tutti una cosa fondamentale: i cuccioli di capriolo non devono mai essere toccati o spostati. Molto spesso non sono abbandonati, la mamma si allontana per nutrirsi e torna da loro. Solo in caso di pericolo reale, animale ferito o presenza della madre morta, bisogna contattare immediatamente personale competente. Noi continueremo ad esserci, ogni volta che una vita avrà bisogno di aiuto".