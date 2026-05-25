Rocchetta Nervina, Ambulanze Veterinarie Odv salva un cucciolo di capriolo

Ambulanze Veterinarie Odv salva un cucciolo di capriolo a Rocchetta Nervina. E' successo sabato pomeriggio.

"Era nascosto nella sterpaglia, solo e impaurito, dopo che la sua mamma e il suo fratellino erano stati trovati senza vita, con ogni probabilità predati" - racconta Ambulanze Veterinarie Odv - "A farci capire che era ancora lì è stato il suo richiamo: un suono debole, disperato, che chiedeva aiuto. Siamo intervenuti con la massima attenzione e, dopo le verifiche necessarie, siamo riusciti a recuperarlo e metterlo finalmente al sicuro".