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Cronaca | 24 maggio 2026, 17:22

Sanremo: allarme bomba ai Tre Ponti: un bambino trova un ordigno tra gli scogli, area chiusa in attesa degli artificieri (Foto)

La scoperta nel pomeriggio: il piccolo ha avvisato il padre che ha immediatamente chiamato i carabinieri. L’ordigno sarebbe una bomba di mortaio risalente alla Seconda guerra mondiale

Paura in zona Tre Ponti a Sanremo, dove nel corso del pomeriggio è scattato un vero e proprio allarme bomba dopo il ritrovamento di un ordigno tra gli scogli. Secondo le prime informazioni, a fare la scoperta sarebbe stato un bambino che, notando l’oggetto sospetto durante una passeggiata vicino alla battigia, ha immediatamente avvisato il padre. L’uomo, compresa la potenziale pericolosità della situazione, ha contattato i carabinieri facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i militari, insieme alla Guardia Costiera ed alla Polizia Municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. “Si tratterebbe di una bomba di mortaio risalente alla Seconda guerra mondiale”, emerso dai primi accertamenti effettuati sul luogo del ritrovamento. La zona è stata transennata e chiusa al pubblico in via precauzionale, mentre si attende l’arrivo degli artificieri, che dovranno verificare le condizioni dell’ordigno e procedere con le operazioni di rimozione o brillamento in sicurezza.

Momenti di apprensione tra residenti e bagnanti presenti nella zona, rimasti a distanza durante le operazioni di controllo.

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Carlo Alessi

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