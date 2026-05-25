Nessy Guerra, il caso quasi invisibile in Egitto ma diventato internazionale: dall’accusa di adulterio alla battaglia per la figlia

Il caso di Nessy Guerra, la giovane sanremese condannata in appello in Egitto a sei mesi di carcere per presunto adulterio, è diventato in Italia una vicenda giudiziaria, familiare e diplomatica. In Egitto, invece, almeno nelle fonti aperte e facilmente verificabili, la storia sembra essere rimasta ai margini del grande circuito mediatico nazionale. Non risultano, al momento, approfondimenti significativi sulle principali testate egiziane generaliste, mentre il caso è stato ripreso soprattutto da media internazionali in lingua araba e da alcuni portali minori.

La fonte istituzionale principale resta la Farnesina, che il 28 aprile ha confermato la condanna in appello della cittadina italiana, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni e ha inoltre precisato che il caso è seguito dall’Ambasciata italiana al Cairo e dalla rete consolare, con assistenza legale, economica, amministrativa e personale.

Il dato più significativo, però, riguarda il modo in cui la vicenda viene raccontata fuori dall’Italia. In Egitto non sembra essersi sviluppata una vera mobilitazione mediatica nazionale. La copertura più strutturata in arabo arriva da Euronews Arabic, che presenta la storia come un intreccio tra diritto penale egiziano, separazione familiare, accuse di violenza, custodia della figlia e limiti dell’intervento italiano. Nell’articolo viene ricordato che l’adulterio non è più reato in Italia, ma continua a essere perseguito nell’ordinamento egiziano.

Alcuni portali arabi minori hanno ripreso la vicenda soprattutto partendo dalla stampa italiana. News of World, ad esempio, ha dedicato un articolo alla presunta proposta di “riconciliazione” attribuita all’ex marito, descrivendo il documento come un insieme di condizioni sulla vita personale, familiare e digitale di Nessy Guerra. Anche in questo caso, però, il taglio appare più di rilancio della discussione italiana che di inchiesta autonoma egiziana.

In Europa la vicenda ha avuto una circolazione più ampia. Euronews, nella versione inglese e francese, ha parlato di una donna italiana che rischia il carcere in Egitto per adulterio, inserendo il caso dentro una cornice più ampia: presunte violenze, figlia bloccata nel Paese e difficoltà dell’intervento diplomatico italiano. Anche Swissinfo, riprendendo EFE, ha raccontato la conferma della condanna in appello, portando la vicenda nel circuito informativo in lingua spagnola.

In Italia, invece, il caso ha assunto un peso molto diverso. Media nazionali e locali hanno raccolto l’appello diretto di Nessy Guerra, che ha raccontato la paura del carcere e il timore di perdere la figlia. La differenza di trattamento mediatico è evidente. Nei media italiani il caso viene letto soprattutto come una vicenda di diritti, violenza denunciata, tutela di una madre e protezione di una minore. Nei contenuti arabi reperibili online, invece, prevale una cornice più giudiziaria e familiare: una donna italiana condannata in Egitto, una disputa con l’ex marito, una bambina contesa e una questione diplomatica aperta con Roma.

L’assenza di una forte copertura locale egiziana è, di per sé, un elemento rilevante. Una vicenda che in Italia è arrivata fino al Ministero degli Esteri, ma che in Egitto non sembra aver prodotto lo stesso impatto pubblico. Il caso Nessy Guerra appare così diviso in due narrazioni: da una parte quella italiana ed europea, centrata sui diritti della donna e della bambina; dall’altra una visibilità egiziana più debole, frammentata e confinata soprattutto a rilanci in lingua araba o ai social.

Intanto, mentre il caso continua ad attirare attenzione internazionale e diplomatica, martedì approderà anche alla Camera dei Deputati. Nella Sala Stampa di Montecitorio si terrà infatti l’incontro pubblico “Giustizia per Nessy Guerra e sua figlia”, promosso con la partecipazione di esponenti parlamentari di diversi schieramenti politici. Previsti gli interventi, tra gli altri, delle deputate Stefania Ascari, Valentina Ghio, Federica Onori e Raffaella Paita, oltre ai giornalisti Vittorio Romano e Roberta Rei. In collegamento dall’Egitto interverrà la stessa Nessy Guerra insieme alla sua avvocata Agata Armanetti.