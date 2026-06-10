Nessy Guerra bloccata in Egitto: il Rotary Sanremo Hanbury si mobilita per favorire il ritorno in Italia

Un incontro carico di attenzione, partecipazione e solidarietà quello ospitato ieri sera dal Rotary Sanremo Hanbury, che ha acceso nuovamente i riflettori sul caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana attualmente bloccata in Egitto insieme alla figlia e impossibilitata a fare ritorno nel nostro Paese. Ospite della serata è stata l’avvocata Agata Armanetti, che ha illustrato ai presenti gli sviluppi più recenti della vicenda, spiegando come proprio nella giornata di ieri l’ex marito della donna sia stato incarcerato in Egitto dopo aver minacciato il console onorario italiano. Un passaggio ritenuto particolarmente significativo, anche alla luce della storia di comportamenti violenti che l’uomo avrebbe avuto nei confronti di Nessy Guerra.

La platea, composta da soci del Rotary e numerosi ospiti, tra cui i consiglieri comunali Vittorio Toesca di Sanremo e Laura Amoretti di Imperia, ha seguito il racconto con grande interesse e partecipazione. Alla luce delle informazioni emerse durante l’incontro, è stata presa la decisione di contattare il Governatore del Rotary in Egitto per chiedere un interessamento diretto alla vicenda, nel rispetto dei valori di non violenza, solidarietà e fratellanza che caratterizzano il Rotary.

Il presidente del Rotary Sanremo Hanbury, Renato Veruggio, ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’avvocata Armanetti, evidenziandone l’impegno e la determinazione nel seguire il caso. Durante la serata è stato inoltre realizzato un appello video rivolto al comitato, con il quale è stato ribadito l’impegno del club nel sostenere attivamente il percorso per riportare Nessy Guerra e la sua bambina a Sanremo.

L’iniziativa è stata organizzata dalla socia rotariana e consigliera comunale di Sanremo Desiree Negri, che ha sottolineato l’importanza di fare rete e unire le forze affinché la vicenda possa trovare al più presto una soluzione positiva.