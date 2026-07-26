Yacht in fiamme a Portosole, prende quota l'ipotesi del corto circuito: l'imbarcazione trasferita in un'area di sicurezza

Proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio che, nella serata di sabato, ha interessato uno yacht ormeggiato a Portosole, richiamando un imponente dispositivo di soccorso e attirando l'attenzione di centinaia di persone, anche per la densa colonna di fumo visibile da gran parte della città.

Al momento non esiste ancora una causa ufficiale, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende corpo quella di un corto circuito, che avrebbe innescato le fiamme a bordo dell'imbarcazione. Saranno comunque gli approfondimenti tecnici a stabilire con precisione l'origine del rogo.

L'incendio era scoppiato intorno alle 21, mentre a poche centinaia di metri, a Pian di Nave, era in corso la registrazione de "La Notte dei Fiori". La nube di fumo nero è stata notata sia dal pubblico presente all'evento sia da numerosi residenti nelle zone collinari di Sanremo, facendo scattare immediatamente l'allarme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato determinante. Le fiamme sono state circoscritte e spente in tempi rapidi, evitando che il fuoco potesse propagarsi alle imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Sul posto erano presenti anche Polizia di Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale e personale sanitario, mentre le operazioni di messa in sicurezza e di controllo dell'area si sono protratte fino a oltre le 2 di notte. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nella mattinata di oggi lo yacht è stato spostato dalla banchina dove si trovava al momento dell'incendio e trasferito in un'area idonea per consentire gli ulteriori accertamenti e liberare l'ormeggio. Nelle prossime ore l'imbarcazione dovrebbe essere trasferita in cantiere, dove saranno valutati l'entità dei danni e gli interventi necessari.

Dagli accertamenti effettuati emerge inoltre che la proprietà dello yacht risulta riconducibile a una società con sede a Londra. Resta ora da stabilire con certezza cosa abbia provocato l'incendio. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, con l'obiettivo di confermare o escludere definitivamente l'ipotesi del guasto elettrico.