Presidio per Gaza a Ventimiglia: solidarietà alla Global Sumud Flotilla (Foto e video)

Dopo la manifestazione di ieri a Imperia, anche Ventimiglia è scesa in piazza per erigere il presidio in sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. L’iniziativa, che ha avuto inizio alle 17 in Largo Torino, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone, unite dalla volontà di denunciare gli ultimi sviluppi del conflitto israelo-palestinese. Fin dai primi momenti, il presidio si è caratterizzato per un’atmosfera intensa e partecipata: tanti cori (anche con l'aiuto di microfoni) hanno animato la piazza – “Siamo tutti Palestinesi”, “Free free Palestine”, “Siamo tutti sulla Flotilla” – accompagnati dall'accensione di fumogeni che hanno colorato il cielo. I manifestanti hanno poi dato vita a una processione circolare intorno a Largo Torino, bloccando il traffico cittadino. Anche alcuni mezzi fermi per il traffico si sono uniti, suonando il clacson per manifestare la propria solidarietà.

Dopo un'ora circa, il corteo si è spostato per le vie cittadine, accompagnando la serata della città con cori contro il genocidio. L’evento è stato organizzato come risposta al recente intervento delle forze israeliane contro le imbarcazioni della flotilla dirette verso Gaza. Secondo i promotori, l’attacco rappresenta un atto “illegale e aggressivo” contro una missione dichiaratamente umanitaria, impegnata a trasportare aiuti e a contestare il blocco navale. La Global Sumud Flotilla riunisce imbarcazioni provenienti da diversi paesi mediterranei, con a bordo attivisti, operatori umanitari, medici e cittadini impegnati nella difesa del diritto internazionale. Negli ultimi giorni le tensioni sono cresciute: fonti giornalistiche hanno confermato che almeno 13 navi sono state intercettate dalla marina israeliana. Alcuni attivisti hanno denunciato l’uso di droni, interferenze nei sistemi di comunicazione ed esplosioni nei pressi delle imbarcazioni.

L’iniziativa di Ventimiglia si inserisce in una mobilitazione più ampia a livello europeo, che mira a fare pressione sulle istituzioni comunitarie e israeliane per fermare l’uso della forza contro missioni civili e garantire il rispetto del diritto umanitario. Durante il presidio, gli organizzatori hanno ribadito l’appello a costruire una rete di solidarietà attiva e concreta verso Gaza, invitando i cittadini a farsi parte di una risposta civile di fronte alla tragedia che colpisce la popolazione palestinese.