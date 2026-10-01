Sanremo: vitello cade in una scarpata a Verezzo, Vigili del Fuoco al lavoro per recuperarlo (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Verezzo, nell’entroterra di Sanremo, dove un vitello è caduto in una scarpata. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando è stata segnalata la presenza dell’animale in una zona particolarmente impervia. La posizione del vitello ha reso necessario l’intervento dei soccorritori, chiamati a operare in condizioni non semplici per raggiungere l’animale e predisporre le operazioni di recupero.

I Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti nella zona con le attrezzature necessarie per raggiungere il vitello e riportarlo fuori dalla scarpata. L’intervento è tuttora in corso e richiede particolare attenzione, sia per la conformazione del terreno sia per evitare che l'animale possa riportare ulteriori conseguenze durante le operazioni. I soccorritori stanno lavorando per individuare la soluzione più sicura per il recupero e il successivo trasferimento del vitello in una zona accessibile.

Si è trattato di un intervento complesso e delicato, con il supporto della squadra SAF, per recuperare il vitello caduto in un vascone di acqua sopra l'abitato. C’è stato anche il supporto del veterinario e, con l'ausilio di due paranchi, i soccorritori sono riusciti a riportare sulla strada l'animale di circa 150 kg in buono stato di salute, per poi affidarlo al proprietario. Il tempestivo intervento delle squadre intervenute e la professionalità del veterinario, hanno scongiurato conseguenze molto più gravi al povero animale. Sul posto anche Carabinieri di Sanremo.