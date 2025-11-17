Sanremo, spunta una fototrappola accanto all’isola ecologica di corso degli Inglesi (Foto)

Una fototrappola è comparsa nelle ultime ore nei pressi dell’isola ecologica di corso degli Inglesi, nel tratto alto della via. Una novità che arriva dopo mesi di segnalazioni, lamentele e proteste dei residenti, che avevano denunciato — anche attraverso il nostro giornale — la situazione di degrado generata dalla nuova isola installata pochi mesi fa.

Da quando il punto di conferimento è stato spostato dall’area davanti all’asilo nido Mary Poppins a quella attuale, infatti, la strada ha iniziato a convivere con un fenomeno ormai quotidiano: rifiuti abbandonati a terra, sacchetti lasciati fuori dagli sportelli e una proliferazione di topi in netto aumento rispetto ai periodi precedenti. Con il passare delle settimane, i residenti hanno raccontato di aver visto crescere in maniera evidente il numero dei roditori, arrivati addirittura a infilarsi nelle abitazioni affacciate sulla via. Una situazione che, paradossalmente, risulta peggiorata rispetto al passato, quando nella stessa zona erano presenti soltanto i cassonetti del vetro e diversi sacchetti depositati irregolarmente.

L’installazione della fototrappola rappresenta dunque un tentativo concreto di arginare abbandoni e comportamenti scorretti, individuando chi deposita i rifiuti fuori dagli orari o senza rispettare le regole. L’obiettivo è duplice: scoraggiare gli incivili e migliorare condizioni igieniche e decoro, messi a dura prova negli ultimi mesi.

Va anche ricordato un elemento spesso evidenziato dagli stessi utenti: le dimensioni ridotte delle isole ecologiche. Molti residenti lamentano che, soprattutto in alcune fasce orarie, gli sportelli risultano già pieni, rendendo impossibile inserire ulteriori sacchetti e spingendo — sebbene non giustificandolo — alcuni a lasciarli all’esterno. Una criticità che viene considerata parte del problema e che, secondo gli abitanti della zona, meriterebbe una revisione del sistema o un potenziamento dei punti di conferimento.

Con la fototrappola ora in funzione, resta da capire se il monitoraggio e le eventuali sanzioni riusciranno a riportare ordine in un tratto di corso degli Inglesi che, negli ultimi tempi, ha visto cambiare in peggio le proprie abitudini quotidiane. Per i residenti, l’auspicio è che questo sia il primo passo per restituire decoro e tranquillità a una delle zone più sensibili della città.