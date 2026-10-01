Ventimiglia, panchine vandalizzate sul lungomare. Di Muro: "Chi sbaglia risponde delle proprie azioni" (Foto)

"Danneggiare un bene pubblico significa danneggiare Ventimiglia e tutti i cittadini che, attraverso le proprie tasse, contribuiscono a mantenerla e che hanno il diritto di vivere in una città rispettata. Chi danneggia dovrà assumersi le proprie responsabilità" - dice il sindaco Flavio Di Muro commentando l'atto di vandalismo commesso, nei giorni scorsi, da ignoti sul lungomare di Ventimiglia.

Ignoti hanno, infatti, scarabocchiato alcune nuove panchine bianche, installate lo scorso 16 settembre nell’ambito di un importante intervento di rinnovamento dell’arredo urbano del valore complessivo di circa 90mila euro, scrivendo sullo schienale "No borders" e "No human is illegal". "Nella notte qualcuno ha pensato bene di imbrattare con dei graffiti le nuove panchine appena installate sulla passeggiata a mare di Ventimiglia. Panchine nuove, parte di un intervento pensato per rendere la nostra passeggiata più ordinata, più curata e più decorosa" - afferma Di Muro - "È bastato pochissimo perché qualcuno decidesse di danneggiarle. Questa mentalità deve finire: Ventimiglia non è terra di nessuno e, proprio per questo, stiamo cambiando passo. Se in passato non era possibile controllare e mappare con la stessa efficacia un territorio vasto come il nostro, oggi c’è una differenza concreta: il nuovo sistema di videosorveglianza ha permesso di acquisire immagini utili a ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono in corso per arrivare all’identificazione dei responsabili".

"Questa Amministrazione ha scelto di investire sulla sicurezza, sul controllo del territorio e sulla videosorveglianza anche per contrastare comportamenti come questo e continueremo a farlo. Perché una panchina, un cestino, un muro, un marciapiede o qualsiasi altro bene pubblico non appartengono al Comune: appartengono a tutti noi" - sottolinea il primo cittadino - "Per questo non intendiamo lasciar correre e non è una questione di colore politico. È una questione di rispetto per la città e per chi ogni giorno lavora per mantenerla più sicura, ordinata e decorosa. Le telecamere ci sono. I controlli ci sono. Le indagini sono in corso. A chi pensa di poter continuare a danneggiare Ventimiglia impunemente diciamo una cosa molto semplice: le cose stanno cambiando. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni. E vale per tutto: rifiuti abbandonati o conferiti in modo scorretto, parcheggi selvaggi, imbrattamenti e danneggiamenti del patrimonio pubblico. Ventimiglia non è terra di nessuno e non lo sarà più".