Ventimiglia, tenta di rubare e aggredisce il personale di un negozio: fermato dalla polizia locale (Foto)

Tenta di rubare in un negozio ma viene fermato dalla polizia locale. E' successo in serata in centro a Ventimiglia.

Secondo la testimonianza di alcuni presenti, un uomo, sembrerebbe uno straniero, pare abbia tentato di rubare una bottiglia in un Eurodrink in centro aggredendo il personale del negozio per riuscire nel suo intento. L'uomo, però, è stato prontamente fermato dalla polizia locale.

Un intervento lampo messo in atto da diversi agenti della polizia locale che sono così riusciti a bloccare e arrestare l'uomo che aveva dato in escandescenze. Gli agenti lo hanno poi portato in commissariato.