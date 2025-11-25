Ventimiglia contro la violenza di genere, Giornata del Tappeto Rosso al teatro comunale (Foto e video)

Sensibilizzare cittadinanza e, soprattutto, i giovani sul tema della violenza di genere è stato l'obiettivo della Giornata del Tappeto Rosso andata in scena questa mattina al teatro comunale di Ventimiglia.

Un'iniziativa promossa dal Comune e dalle scuole del territorio in occasione della giornata Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per l'occasione sono intervenuti numerosi relatori e rappresentanti del mondo istituzionale e culturale come il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Milena Raco, il dirigente del commissariato di Ventimiglia, il vicequestore Paolo Arena, tra loro il vice sovrintendente della Polizia di Stato Tiziana Cavalleri, l’Arma dei Carabinieri, la criminologa Flavia Fiumara, la coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV Roberta Rota, l’avvocato Paola Viviani, presidente della Commissione Pari Opportunità del Tribunale di Imperia, la direttrice dell’Istituto internazionale di studi liguri Daniela Gandolfi e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Cavour” Antonella Costanza.

Un incontro conclusivo del percorso svolto con le scuole sulla posa del “Tappeto Rosso”, iniziativa simbolica che ha coinvolto studenti e istituzioni, che è stato arricchito dalla presenza straordinaria del Coro e Orchestra del Liceo Musicale “Cassini” di Sanremo, oltre ai contributi video e alle rappresentazioni teatrali curate dagli studenti del “Fermi Polo Montale”. Con questo evento, Ventimiglia trasforma così il simbolo del tappeto rosso, allestito sul palco del teatro comunale insieme ai lavori dei ragazzi delle scuole, in un messaggio di memoria, responsabilità e speranza.