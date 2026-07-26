Yacht in fiamme a Portosole, intervento provvidenziale: rogo domato in pochi minuti, nessun ferito

È stato un intervento rapido e provvidenziale quello che ieri sera ha evitato conseguenze ben più gravi a Portosole, dove uno yacht ha preso fuoco intorno alle 21, generando una densa colonna di fumo visibile da diversi punti della città.

Il fumo si è alzato sopra l'area portuale ed è stato notato anche da Pian di Nave, dove in quel momento era in corso "La Notte dei Fiori", oltre che dalle zone collinari di Sanremo. In pochi minuti l'allarme ha richiamato sul posto un consistente dispositivo di emergenza.

Le fiamme sono state domate rapidamente dai Vigili del Fuoco, impedendo che l'incendio si propagasse alle imbarcazioni vicine o provocasse danni ancora più estesi all'interno del porto turistico. Non risultano persone ferite.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche Polizia di Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale e personale sanitario con un'ambulanza. L'area è stata messa in sicurezza e sottoposta a controlli proseguiti per diverse ore.

Nonostante il rogo fosse stato spento nel giro di pochi minuti, le operazioni sono continuate oltre le 2 di notte, con numerose pattuglie ancora presenti a Portosole per gli accertamenti, la vigilanza e la gestione dell'area interessata.

Resta ora da chiarire l'origine dell'incendio. Saranno le verifiche tecniche a stabilire da dove siano partite le fiamme e quali siano stati i danni riportati dall'imbarcazione. L'efficacia e la tempestività dell'intervento hanno comunque consentito di contenere l'emergenza e di evitare il coinvolgimento di altre persone e mezzi.