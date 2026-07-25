Yacht in fiamme a Portosole, alta colonna di fumo visibile da chilometri: scattano i soccorsi (Foto e video)





Momenti di apprensione nella serata di oggi a Portosole, dove uno yacht ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava ormeggiato all’interno del porto turistico.

In pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’imbarcazione, generando una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza e notata da numerosi residenti e turisti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento, insieme alle forze dell’ordine e al personale del porto, che ha immediatamente messo in sicurezza l’area per consentire l’intervento dei soccorritori.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio, confermato che non ci sono feriti a bordo. Le operazioni sono tuttora in corso e saranno gli accertamenti dei tecnici e delle autorità competenti a chiarire l’origine del rogo.

Intorno le 21.30 le fiamme sono state domate.