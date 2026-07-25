Cocaina nel bagnoschiuma e nella pancia: maxi sequestro e due arresti tra Vallecrosia e Ventimiglia

Un inseguimento a piedi per le vie di Vallecrosia al Mare, un flacone di bagnoschiuma imbottito di droga e infine un blitz in una camera d'albergo trasformata in base per il confezionamento della cocaina. È il bilancio di un’operazione antidroga della Polizia di Stato del Commissariato di Ventimiglia, che ha portato all'arresto di due cittadini sudamericani e all'interruzione di un pericoloso canale di spaccio nel Ponente ligure.

Tutto è iniziato ieri sera intorno alle 19.00. Nel corso di un’attività investigativa volta al contrasto del traffico di stupefacenti nella zona di confine, gli uomini della squadra investigativa del Commissariato di Ventimiglia, guidati dal Primo Dirigente Paolo Arena, hanno individuato a Vallecrosia al Mare un giovane sudamericano già noto negli ambienti criminali della zona.

Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato immediatamente la fuga per sottrarsi al controllo. Ne è nato un concitato inseguimento a piedi terminato poco dopo, quando i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in sicurezza. I motivi della fuga sono apparsi subito chiari durante la perquisizione: all'interno di un flacone di bagnoschiuma, nascosto in una busta di plastica che teneva in mano, il giovane trasportava 18 ovuli avvolti in cellophane nero. Il narcotest ha confermato trattarsi di cocaina, per un peso complessivo di 220 grammi. Oltre alla droga, addosso al fermato sono stati trovati uno smartphone e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

A tradire il complice e la base logistica dell'organizzazione è stato un dettaglio emerso nello zaino del giovane: un mazzo di chiavi con una targhetta recante il nome di una struttura ricettiva del posto.

Decisi ad approfondire i controlli, gli investigatori si sono diretti verso l'alloggio indicato dalla chiave. Fatta irruzione nella camera da letto, la Polizia ha sorpreso un secondo cittadino sudamericano, steso sul letto con accanto diverse confezioni di farmaci lassativi. La perquisizione del bagno ha poi portato al rinvenimento, sopra la mensola dello specchio, di altri 29 ovuli di cocaina (pari a circa 354 grammi), ulteriori 200 euro in contanti, un cellulare e persino un'apparecchiatura professionale per il confezionamento sottovuoto delle dosi.

Al termine delle operazioni, tuttavia, la vicenda ha preso una piega drammatica sul piano medico. Il secondo fermato ha iniziato ad accusare forti dolori all'addome. Sospettando che l'uomo stesse trasportando droga con la tecnica del body packing (ovvero l'ingestione di involucri da trasportare all'interno del corpo), gli agenti, su autorizzazione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Imperia, lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale.

I sospetti dei poliziotti hanno trovato immediata conferma nella TAC addominale, che ha evidenziato la presenza di almeno 10 ovuli ancora incastrati nel tratto digestivo.

Su disposizione della Magistratura, per entrambi è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il primo giovane è stato trasferito direttamente nel carcere di Sanremo. Il secondo permane attualmente piantonato a vista dagli agenti di Polizia in ospedale, in attesa che espella completamente tutti gli ovuli ingeriti: la rottura involontaria di anche uno solo di essi provocatagli dall'acidità gastrica comporterebbe un'overdose fulminante e letale.

Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo totale di cocaina sequestrato supera abbondantemente il mezzo chilogrammo. Venduto al dettaglio sulla piazza ligure a un prezzo che oscilla tra gli 80 e i 100 euro al grammo, lo stupefacente avrebbe fruttato ai due arrestati un guadagno superiore ai 50.000 euro.