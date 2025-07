Vallecrosia, Bordighera e Camporosso pronti ad accogliere oltre mille pellegrini spagnoli (Foto)

L'estremo Ponente ligure è pronto ad accogliere per tre giorni oltre mille e cento giovani, una sessantina di sacerdoti, catechisti, educatori, suore e seminaristi in pellegrinaggio dalla diocesi di Getafe, in Spagna, a Roma dove sono diretti per incontrare il Papa Leone XIV in occasione del Giubileo.

La carovana di fedeli farà tappa nella provincia di Imperia da domenica a martedì. Diversi sono i comuni coinvolti per l'occasione: Vallecrosia, Bordighera e Camporosso. "Arriveranno domenica sera e saranno accolti dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice, dalla parrocchia di San Rocco, nelle scuole Andrea Doria e a Sant'Anna a Vallecrosia e al 'Montale' di Bordighera" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "I ragazzi mangeranno a Don Bosco e a San Rocco, dove i pasti saranno preparati dal comitato festeggiamenti di San Rocco e dalla Caritas parrocchiale. Verrà coinvolto anche il comune di Camporosso, che ha messo a disposizione gli spazi in cui far parcheggiare i ventidue pullman con cui arriveranno i fedeli".

"Saranno tre giorni belli ma intensi. Arriveranno domenica sera, lunedì mattina verrà celebrata una santa messa nel campo sportivo dell'oratorio di Don Bosco" - svela don Rito - "Diverse iniziative verranno preparate nelle chiese parrocchiali di San Rocco e Don Bosco per l'occasione. Il grande evento sarà lunedì sera, alle 21.30, sulla spiaggia dove verrà recitato il santo rosario con la Madonnina dei giovani, una statua che porteranno loro, alla presenza dei sindaci dei comuni coinvolti".

"E' meraviglioso vedere come tutti i comuni, le forze dell'ordine, la polizia locale e le associazioni del territorio stanno collaborando per poter accogliere al meglio un numero così grande di persone" - commenta don Rito - "Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando. Senza di loro molti progetti non si sarebbero potuti concretizzare".