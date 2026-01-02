Sanremo: è morta Luciana Balestra, presidente e fondatrice del Comitato Pat ma anche ex consigliere comunale

E' morta la presidente e fondatrice del Comitato Pat di Sanremo, Luciana Balestra, a causa di una rara e inesorabile malattia. Figura combattiva, competente e sempre in prima linea per la tutela del territorio, Luciana Balestra è stata il punto di riferimento del movimento fin dalla sua nascita oltre ad aver fatto parte del Consiglio comunale matuziano.

Il Comitato P.A.T. è nato nel 2021 a seguito dell’esposto presentato proprio da Luciana Balestra per salvaguardare la pineta della Madonna della Guardia da un intervento promosso dall’assessorato ai Lavori Pubblici. Da allora il comitato si è impegnato con determinazione per difendere il paesaggio, gli alberi e il territorio da tagli e operazioni ritenute arbitrarie e dannose.

La forza, la preparazione e la tenacia di Luciana, maturate anche grazie alla sua esperienza di consigliere comunale e alla sua profonda sensibilità civica, hanno rappresentato in questi anni la guida morale e operativa del gruppo. Sempre attenta ai temi della legalità e dei diritti, Balestra si è distinta per coraggio, generosità e quella “caparbietà gentile ed elegante” che tutti le riconoscono.

Il Comitato P.A.T. esprime la propria vicinanza alla famiglia e agli affetti più cari e annuncia che continuerà il lavoro iniziato dalla sua presidente, portando avanti con la stessa determinazione le battaglie da lei tracciate, nel segno del rispetto per l’ambiente e per la comunità.