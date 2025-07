Pellegrini spagnoli sbarcano nell'estremo Ponente ligure, l'assessore Muratore: "Vallecrosia invasa da un'ondata di gioventù" (Foto)

Ventidue pullman provenienti dalla Spagna sono approdati ieri nell'estremo Ponente ligure portando ben 1100 giovani spagnoli in transito per il Giubileo della Gioventù che si svolgerà a Roma domenica 3 agosto.

"Oggi la città sarà invasa da un'ondata di gioventù" - fa sapere l'assessore di Vallecrosia Rosa Rosella Muratore - "Ieri sera sono approdati dalla Spagna ventidue pullman con ben 1100 ragazze e ragazzi spagnoli in transito per il Giubileo della Gioventù che si svolgerà a Roma domenica 3 agosto. Soggiorneranno qui fino a martedì 29 luglio quando ripartiranno alla volta di Siena, la loro seconda tappa. Sono stati accolti in diverse location: dai Salesiani di Don Bosco alle strutture del nostro istituto scolastico, alla parrocchia di San Rocco dove i volontari del Comitato prepareranno tutti i pasti insieme alle cucine dei Salesiani. In un'attenta collaborazione verranno gestiti i vari movimenti all'interno della città grazie al supporto della polizia locale, degli alpini, delle Misericordie in rete con l'Assessorato alle politiche Giovanili. Per tutta la giornata avremo la gioia di incontrare i loro sorrisi e la loro vivace presenza che culminerà questa sera con un momento di incontro: un Rosario celebrato sulla spiaggia centrale di Vallecrosia. Accogliamoli con gioia e cordialità".