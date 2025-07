Cento batterie per una sola musica, una folla a Vallecrosia per 'Drum 100' (Foto e video)

Cento batterie perfettamente in sintonia per una sola musica. Una folla si è riunita, ieri sera, in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia per ascoltare le melodie proposte dai batteristi, di ogni fascia d'età, tra i quali vi erano anche il sindaco Fabio Perri, l'assessore Mirko Valenti e il consigliere comunale Mattia Petrini. E' stata, perciò, un successo la seconda serata di 'Drum 100'.

Musica live, street food, stand e divertimento hanno animato i giardini e la piazza dedicata a Erio Tripodi, che è stato ricordato durante la serata. "Siamo arrivati al secondo giorno. L'anno scorso ero qui con la maglietta con su scritto 'Drum 50', quest'anno siamo arrivati a 'Drum 100', come Amministrazione comunale e come sindaco l'anno prossimo vorrei leggere 'Drum 150'" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Questa iniziativa, voluta con passione da Alessio, va consolidata e aiutata perché oltre a dare un messaggio musicale importante si lancia anche un grande messaggio sociale. Come Amministrazione comunale stiamo iniziando un percorso per portare Vallecrosia a essere città della musica. Siamo in questa piazza dedicata a Erio Tripodi, una persona che della musica ha fatto la sua vita e ha portato a Vallecrosia grandi personaggi, al quale chiedo di fare un grande applauso. E' bello vedere tutti questi giovani dietro a una batteria invece che attaccati a un telefonino, alla play station o alla televisione. I ragazzi sono grandi professionisti. Ringrazio Alessio e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito per la realizzazione di questo evento. Come l'anno scorso, anche quest'anno, mi siederò davanti a una batteria indossando, però, la fascia da sindaco per dare un messaggio forte di vicinanza. Auguro un 'in bocca a lupo' all'attività delle Industrie Musicali che hanno portato il nome di Vallecrosia al di fuori dei confini cittadini e provinciali. Partecipando al Festival di Sanremo ci hanno, infatti, conosciuto in tutto il mondo".

La giornata è iniziata con due masterclass aperte a tutti presso la sala polivalente mentre nei giardini Erio Tripodi, alla sera, si è svolto un aperitivo con dj set Electroposh in attesa del grande show: Drum 100. L'evento si è chiuso con l'estrazione della lotteria con 100 premi e un live di dj set Electroposh. Per l'occasione è stato allestito anche uno stand del Lions Club Bordighera Otto Luoghi per la raccolta degli occhiali usati. "Un grande evento a Vallecrosia a cui hanno partecipato tante persone a entrambe le serate" - afferma Alessio Benedetto, organizzatore e presentatore di Drum 100 - "Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato alla realizzazione della manifestazione, l'Amministrazione comunale per aver accolto la nostra iniziativa e i batteristi Walter Calloni e Maurizio Dei Lazzaretti per la presenza".

L'evento, che è stato organizzato, e presentato, da Alessio Benedetto con il patrocinio del comune di Vallecrosia, si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward di Ventimiglia, della protezione civile e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.